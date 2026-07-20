الحوثيون يعلنون حظر الملاحة على السفن السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية عبر باب المندب، متهمة المملكة بفرض حصار.

وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان أن الخطوة تأتي وفق ما أسماها "معادلة الحصار بالحصار"، مشيرا إلى أن الحظر يدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلانه.

وأكد أنهم في جهوزية كاملة لكافة الخيارات، لافتا إلى أن أي تصعيد شامل من قبل الرياض سيواجه بتصعيد شامل وقاس، على حد قوله.

ويأتي إعلان الحوثيين في ظل تصعيد متواصل وتهديدات متبادلة بين الحوثيين من جهة والحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية من جهة أخرى.

وارتفعت حدة التوتر عقب تسيير شركة ماهان الإيرانية رحلتين من طهران إلى اليمن، الأولى في الثالث من يوليو/تموز الجاري إلى مطار صنعاء والأخرى في الثالث عشر من يوليو الجاري إلى مطار الحديدة بعد تعذر هبوطها في صنعاء إثر قصف وزارة الدفاع اليمنية مدرج المطار.

واتهم الحوثيون حينها السعودية بقصف المطار، وأعلنوا قصف مطار أبها في المملكة بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ردا على ذلك.

وفي حين أكد الحوثيون استمرارهم في تسيير الرحلات من طهران إلى صنعاء في إطار ما يصفونه بـ"إنهاء الحصار"، أكد المجلس الرئاسي في اليمن أنه لا يمكن، تحت أي ظرف، السماح مستقبلا بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية أو تسيير أي رحلة جوية إلى أي مطار في أراضي الجمهورية اليمنية خارج موافقة الحكومة والسلطات المختصة.

ومنذ نحو أسبوعين يهدد الحوثيون الذين تتهم الحكومة اليمنية إيران بدعمهم، بالتصعيد العسكري في جبهات القتال في البلاد، كما صعدوا لهجتهم ضد السعودية ملوحين باستهداف المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة ردا على استمرار ما يصفونه بالحصار.

من جهتها تقول الحكومة إن قواتها في جاهزية لردع أي تصعيد من الحوثيين، فيما قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في الرابع من يوليو/تموز الجاري إنه سيضرب بقوة غير مسبوقة ردا على أي محاولات لاستهداف المملكة ومقدراتها الوطنية أو محاولات لانتهاك السيادة اليمنية.