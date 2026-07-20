سوريا تدين استهداف طواقمها في البحر الأسود وتطالب بتحقيق دولي

أدانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، استهداف سفن تجارية على متنها طواقم وبحارة سوريون في الموانئ الأوكرانية والمناطق المحيطة بها في البحر الأسود.

وجاء البيان بعد هجوم جديد، وقع أمس الأحد، وطال سفينة شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية، والذي أسفر، وفقا للبيان، عن "سقوط شهداء ووقوع إصابات بين البحارة السوريين".

مطالبة بتحقيق دولي

وطالبت الهيئة السورية في بيانها بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لتحديد ملابسات هذه الهجمات، والكشف عن المسؤولين عنها لضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، مشددة على حق الطواقم المتضررة وأسر الضحايا في الحماية القانونية والحصول على التعويضات المستحقة وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة.

ودعا البيان الشركات والسفن التجارية التي يعمل على متنها بحارة سوريون إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر، وتجنب الرسو أو الإبحار في المناطق التي تشهد أعمالا عسكرية أو تهديدات أمنية مباشرة حفاظا على سلامة الطواقم.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على سفينة قرب مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا إلى 10 قتلى، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة الموانئ الأوكرانية، اليوم الاثنين، فيما تحدث مسؤولون أوكرانيون عن إنقاذ 8 أشخاص.

وخلال الساعات القليلة الماضية، نعت صفحات سورية محلية 5 أشخاص قضوا بالهجوم الروسي قبالة سواحل أوديسا.

وفي وقت سابق، قالت البحرية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 3 صواريخ كروز على السفينة "غولدن ليو" التي ترفع علم غينيا بيساو "أثناء مغادرتها منطقة القتال محمّلة بشحنة من الحبوب".

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها -على منصة "إكس"- أن طاقم السفينة كان يضم أفرادا من سوريا والهند.

استهداف سابق لبحارة سوريين

وكانت نقابة البحارة السورية قد أعلنت مقتل 3 من الكوادر البحرية السورية، وإصابة 4 آخرين، إثر استهداف روسي لسفينة كانوا على متنها في أوكرانيا.

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وتعرضت سفينة الحاويات "أيدا" (AIDA) لقصف روسي في 13 يوليو/تموز الجاري في ميناء يوجني (بيفيدني) بمقاطعة أوديسا.

وأبحرت السفينة من ميناء العقبة الأردني وتوقفت في ميناء طرطوس، قبل أن تعلن أن وجهتها رومانيا، إلا أن الأدلة البصرية أظهرت مواصلتها الإبحار نحو أوكرانيا.