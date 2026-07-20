رئيس وزراء المجر يرشح بطلة شطرنج لمنصب الرئيس

قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماجار -أمس الأحد- إنه سيطلب ‌من جوديت بولجار -التي تعتبر من لاعبات الشطرنج البارزات عالميا- تولي منصب الرئيس القادم للبلاد، وهو منصب ذو طابع شرفي إلى حد كبير.

وأضاف ماجار -في منشور على فيسبوك- أن بولجار (49 عاما) يمكن أن تمثل وحدة الأمة، وأنه سيلتقي بها في وقت لاحق اليوم الاثنين ليسألها عما إن كانت ستقبل الترشيح، حيث لم يسبق لها أن تولت منصبا سياسيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من توقيع الرئيس توماس سوليوك على تعديل دستوري أقره حزب "تيسا" الحاكم ‌بزعامة ماجار، والذي ينهي ولايته كرئيس للدولة. وينتخب البرلمان رئيس المجر، حيث يحظى حزب "تيسا" بأغلبية الثلثين.

وهذا التشريع ‌جزء من حملة ماجار لتفكيك مراكز سلطة في عهد رئيس الوزراء السابق ‌فيكتور أوربان، حيث يقول إنه تلقى تفويضا قويا من الناخبين للقيام بهذه الحملة بعد الإطاحة بالزعيم اليميني في انتخابات أبريل/نيسان الماضي التي حقق فيها فوزا ساحقا.

وتشمل التعديلات الدستورية أيضا إعادة صلاحية المحكمة الدستورية في مراجعة قوانين الميزانية، وفرض حد على ولايات المشرعين، وإنشاء مكتب وطني جديد لاسترداد الأصول وحمايتها يتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لمكافحة الفساد.

وقال ماجار بخصوص المرشحة لمنصب الرئيس: "على مدى عقود، كان اسم جوديت بولجار مرادفا للموهبة والمثابرة". وأضاف أنها تصدرت التصنيف العالمي للسيدات لمدة 26 عاما متتالية، بينما صنفت أيضا من بين أفضل 10 لاعبين في العالم بشكل عام.

وحازت بولجار عدة ميداليات ذهبية في أولمبياد الشطرنج. واعتزلت اللعبة قبل أكثر من عقد لكنها ظلت نشطة في الترويج لها. ومن خلال مؤسستها، تدعم أيضا التعليم وتكافؤ الفرص.