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حظر بلا خريطة.. هل يغلق الحوثيون باب المندب أمام السعودية؟

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SANAA, YEMEN - JULY 20: Yemen’s Houthi group on Monday declared “a maritime blockade” on Saudi Arabia effective immediately. Military spokesman Yahya Saree said in a televised statement on the group’s Al-Masirah television that a ban on Saudi-linked maritime navigation “has entered into force from the moment of issuing this statement.” Saree warned that any Saudi escalation would be met with what he called a “comprehensive and severe escalation.” There was no immediate Saudi comment on the Houthi announcement. Last week, the Houthi group accused Saudi Arabia of carrying out an airstrike on the Sanaa airport and launched missiles toward Saudi territory, breaking years of calm. While Riyadh did not comment on the Houthi accusation, Yemen’s internationally recognized government claimed responsibility for the strike, saying it targeted the airport to prevent an Iranian aircraft from landing. Cameraman :Houthi Press Office Publisher:Yüksel Serdar Oğuz Details 20.07.2026 16:47Yemen - Sana
المتحدث باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع (الأناضول)
Published On 20/7/2026
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آخر تحديث: 23:20 (توقيت مكة)

فتح إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) حظر الملاحة البحرية على السعودية بابا جديدا للتصعيد في البحر الأحمر، من دون أن يعني ذلك -حتى الآن- إغلاق باب المندب أو فرض حظر عام على الملاحة الدولية.

فقد نقل البيان الذي أصدرته الجماعة -اليوم الاثنين- الصراع مع الرياض إلى الممرات البحرية، ووضع المضيق -الذي ازدادت أهميته لصادرات المملكة بعد اضطراب مضيق هرمز- داخل دائرة التهديد.

لكن الإعلان أبقى أسئلة أساسية بلا إجابة، في مقدمتها معيار السفن المشمولة بالحظر: هل يقتصر الأمر على السفن التي ترفع العلم السعودي أو تملكها شركات سعودية، أم يمتد إلى كل سفينة تتجه إلى موانئ المملكة أو تحمل نفطها؟

كما لم تتضح طبيعة التنفيذ، وما إذا كان سيبدأ بتحذير أو اعتراض أو استهداف، ولا مدى قدرة الجماعة على تحويل الإعلان إلى حظر فعلي على الملاحة.

حظر بلا خريطة

بدا الإعلان الحوثي واضحا في توقيته، لكنه بقي مفتوحا في نطاقه وآلية تنفيذه. فقد قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن الحظر يدخل حيز التنفيذ "من لحظة إعلان هذا البيان"، وفق معادلة "الحصار بالحصار"، ردا على ما وصفه بـ"حصار شامل" على الموانئ والمطارات اليمنية.

لكن البيان لم يذكر باب المندب بالاسم، ولم يحدد منطقة عمليات أو قائمة بالسفن والشركات والموانئ المشمولة، كما لم يعلن مدة للحظر أو شروطا لإنهائه.

وقال محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي إن الحوثيين لم يوضحوا هل يهددون ناقلات النفط وحدها، أم السفن السعودية، أم السفن القادمة إلى موانئ المملكة، مضيفا أنهم تركوا التفاصيل مفتوحة ضمن "تصعيد محسوب".

ونقلت رويترز عن المحلل اليمني محمد الباشا قوله "السؤال الآن هو ما إذا كانوا سيبدؤون في استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية. في هذه المرحلة، لا توجد إجابة واضحة".

إعلان

وأضاف "حتى لو لم تتعرض أي سفن للهجوم، فمن المرجح أن يؤدي الإعلان وحده إلى تعطيل حركة الشحن وإثارة حالة من الضبابية تتعلق بالموانئ السعودية. ويبقى السؤال الحاسم هو ما إذا كان الحوثيون سيتحولون من التهديد إلى الفعل المباشر".

قوارب تبحر قرب ساحل باب المندب في اليمن، 2 أبريل/نيسان 2026
قوارب تبحر قرب ساحل باب المندب في اليمن، 2 أبريل/نيسان 2026 (رويترز)

من مطار صنعاء إلى البحر الأحمر

بدأت الجولة الحالية مع وصول طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء في 3 يوليو/تموز الجاري. وقدّمت الجماعة الرحلة بوصفها كسرا للقيود المفروضة على المطار، في حين عدّتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا انتهاكا للسيادة.

وفي 13 يوليو/تموز، أعلنت وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية أنها استهدفت مدرج المطار لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. لكن الجماعة حمّلت السعودية المسؤولية، ثم أعلنت استهداف مطار أبها، في أول هجوم تتبناه ضد المملكة منذ بدء التهدئة غير الرسمية عام 2022.

وقال الشلفي إنه "فيما يتعلق بإعلان الحصار بالحصار، فالفكرة التي يروج لها الحوثيون هي أن أي حصار على ميناء الحديدة سيُقابَل بإجراءات تضيق على الموانئ السعودية. كذلك، يشيرون إلى أنهم سيتخذون خطوات مشابهة فيما يتعلق بالطيران إذا استمر إغلاق مطاراتهم أو منع الرواتب أو الاستحواذ على الموارد الاقتصادية لليمن".

لماذا يهم باب المندب السعودية؟

تكمن أهمية تهديد جماعة أنصار الله في أنه يشمل الطريق الذي اعتمدت عليه الرياض لتخفيف أثر اضطراب مضيق هرمز. فقد أعلنت شركة أرامكو السعودية أن خط أنابيب الشرق-الغرب بلغ في الربع الأول من عام 2026 طاقته القصوى، وهي 7 ملايين برميل يوميا، لدعم الصادرات عبر الساحل الغربي.

ووفقا لرويترز، حولت السعودية أكثر من 70% من صادراتها اليومية المعتادة من النفط الخام إلى ميناء ينبع. وبحسب بيانات "كبلر" و"سيغنال أوشن" التي أوردتها الوكالة، بلغ متوسط الشحنات من الميناء نحو 4 ملايين برميل يوميا خلال الأسابيع الأخيرة، مقابل نحو 973 ألف برميل يوميا قبل عام.

لكن ينبع ليست نهاية الطريق، فالسفن المتجهة إلى أوروبا تستطيع الإبحار شمالا نحو قناة السويس، أما المتجهة إلى آسيا فعليها المرور جنوبا عبر باب المندب.

ولذلك، لا يعني الحظر -إن حصل- خنق جميع صادرات السعودية، لكنه يهدد المخرج الآسيوي لطريقها البديل عن مضيق هرمز.

ووفقا لبيانات "كبلر" التي أوردتها رويترز، عبَر باب المندب في يونيو/حزيران نحو 7.4 ملايين برميل يوميا من النفط والمنتجات النفطية، أي زهاء 7% من إنتاج النفط العالمي.

وقال الشلفي إن الضرر لن يقتصر على السعودية، لأن تعطيل صادراتها سيمتد إلى الدول المستوردة وأسواق الطاقة.

خريطة توضح بحر العرب والدول المطلة عليه (الهند - باكستان - سلطنة عمان - الصومال- إيران) إضافة إلى توضيح خليج عدن ومضيق هرمز ومضيق باب المندب
خريطة توضح بحر العرب والدول المطلة عليه، إضافة إلى توضيح مضيق هرمز ومضيق باب المندب (الجزيرة)

هدف يمني أم ورقة إيرانية؟

قدَّم الحوثيون الإعلان في مستواه المباشر بوصفه ردا على القيود المفروضة على مطار صنعاء والموانئ، ضمن معادلة "الحصار بالحصار".

لكن إعلام الجماعة لا سيما موقع "المسيرة" وضع الخطوة في إطار أوسع، مستخدما خطاب "كسر الحصار" و"وحدة الساحات"، ومتحدثا عن معركة تمتد "من هرمز إلى باب المندب".

وبذلك لا تظهر رواية الجماعة تبريرا يمنيا صرفا، بل في إطار خطاب إقليمي أوسع تتبناه الجماعة.

إعلان

ويتقاطع هذا الخطاب مع لحظة إقليمية شديدة التوتر، فقد نقلت رويترز عن مصدرين إيرانيين ومصدر إقليمي أن طهران طلبت من الجماعة الاستعداد لإغلاق طريق البحر الأحمر إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الكهرباء الإيرانية، من دون تأكيد رسمي من إيران أو الجماعة.

لذلك يبدو الإعلان واقعا عند تقاطع مسارين: مطالب حوثية تتصل بالمطار والموانئ وخريطة الطريق، وحسابات إيرانية تسعى إلى إبقاء باب المندب ضمن أوراق الضغط بعد هرمز.

وتؤكد قراءة الشلفي هذا التقاطع، إذ قال إن الحوثيين يروجون لمعادلة مفادها أن "أي حصار على ميناء الحديدة سيُقابَل بإجراءات تضيق على الموانئ السعودية". لكنه يشدد على أن هذه التهديدات "لا يمكن فصلها عن المشهد العام للاشتباكات الإقليمية الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل".

وأضاف أن الجماعة "تستغل الوضع الراهن" للضغط في ملفات خريطة الطريق، لا سيما مطار صنعاء وميناء الحديدة والمطالب الاقتصادية.

كيف ينفذ الحوثيون الحظر؟

يبدأ الاحتمال الأقل تصعيدا بأن يبقى الإعلان أداة ضغط تربك شركات الشحن من دون هجوم مباشر. وقد تنتقل الجماعة إلى تحذير السفن التي تراها مرتبطة بالسعودية، أو استهداف ناقلات ترفع علم المملكة أو تملكها شركات سعودية.

أما التفسير الأوسع فيشمل السفن المتجهة إلى جدة وينبع وجازان أو الحاملة للنفط السعودي.

وقد يمتد التصعيد -استنادا إلى تهديدات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي- إلى الموانئ والمنشآت النفطية والحيوية، في حين يتمثل السيناريو الأخطر في استئناف هجمات واسعة على الملاحة.

وكان التحالف بقيادة السعودية قد حذر سابقا إبان أزمة الطائرة الإيرانية من الرد "بكل حزم وبقوة غير مسبوقة" على محاولات استهداف المملكة.

A Yemeni soldier mans a machine gun mounted on a military patrol truck on the coast of Bab el-Mandeb, Yemen April 2, 2026. REUTERS حوثي - باب المندب - مندب
يمني بلباس عسكري يقف خلف رشاش مثبت على عربة دورية عسكرية قرب ساحل باب المندب (رويترز)

ما الخطوة التالية؟

المؤشر الفاصل هو أول إجراء تنفيذي: هل يصدر الحوثيون تعريفا للسفن المشمولة؟ وهل يوجهون تحذيرات قبل العبور؟ وهل يعتمدون الملكية والعلم أم الوجهة والحمولة؟

حتى تتضح الإجابات، لا يكون باب المندب مغلقا، لكنه لم يعد في حسابات السوق والحرب ممرا يمكن التعامل معه كأن شيئا لم يتغير.

المصدر: الجزيرة

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