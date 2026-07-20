تديرها شركة تركية.. بيانات ترصد رحلة سفينة "غولدن ليو" قبل استهدافها جنوب أوكرانيا

قُتل 10 أشخاص وأُنقذ 8 آخرون إثر استهداف سفينة الشحن "غولدن ليو" (GOLDEN LEO) قرب أوديسا، الأحد 19 يوليو/تموز الجاري، بينما كانت تغادر المنطقة محملة بالذرة، وفق السلطات الأوكرانية، في حين أظهرت صور نشرتها البحرية الأوكرانية اشتعال النيران في السفينة ومشاركة قوارب في عمليات الإطفاء والإنقاذ.

وتكشف بيانات الملكية في منصة "مارين ترافيك" أن السفينة ترفع علم غينيا بيساو، وتديرها شركة "فريندز شيبينغ" (FRIENDS SHIPPING CO SA)، التي يقع مقرها في مدينة مرسين التركية، والمسجلة بوصفها المالك المستفيد والمدير التجاري والفني ومدير نظام السلامة للسفينة منذ أبريل/نيسان 2023.

مسار السفينة المستهدفة

وأظهرت بيانات ملاحية من منصة "مارين ترافيك"، حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، أن آخر ظهور عام للسفينة يعود إلى مساء 9 يوليو/تموز الجاري قرب الساحل الروماني، قبل نحو 10 أيام من استهدافها، دون أن تظهر في البيانات المتاحة تفاصيل الجزء الأخير من رحلتها إلى أحد الموانئ الأوكرانية ثم مغادرتها منه.

وتشير البيانات إلى أن السفينة، التي تحمل رقم التسجيل البحري الدولي (9181833)، غادرت ميناء برشلونة الإسباني فجر 30 يونيو/حزيران الماضي، وسجلت ميناء سولينا الروماني وجهة لها، قبل أن يظهر آخر موقع عام لها في البحر الأسود على بُعد نحو 16 كيلومترا شرقي سولينا.

وكانت السفينة تبحر آنذاك باتجاه الشمال الغربي بسرعة بلغت 8.8 عقد، أي نحو 16 كيلومترا في الساعة، في حين أظهرت بياناتها أنها كانت محملة، بعدما قطعت نحو 1758 ميلا بحريا، أي قرابة 3256 كيلومترا، منذ مغادرتها برشلونة.

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وتوقفت تحديثات موقع "غولدن ليو" العامة بعد ذلك، مما يترك فجوة تقارب 10 أيام بين آخر ظهور لها قرب مدخل قناة سولينا ووقوع الهجوم قرب أوديسا.

وتصنف "مارين ترافيك" "غولدن ليو" على أنها سفينة شحن عامة صُنعت في اليابان سنة 1998، ويبلغ طولها 100.7 متر وعرضها 18.3 مترا، في حين تبلغ حمولتها الساكنة 7334 طنا، وتصل سعة عنابر الحبوب فيها إلى نحو 9511 مترا مكعبا.

تفاصيل الهجوم

وقالت البحرية الأوكرانية إن القوات الروسية أطلقت 3 صواريخ مجنحة من طرازي (Kh-59/Kh-69) باتجاه السفينة، وإن الإصابة تركزت في الجانب الأيمن من بنيتها الفوقية، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وتظهر الصور التي نشرتها البحرية السفينة وهي مشتعلة، مع تصاعد دخان كثيف منها، بينما اقتربت منها قوارب شاركت في عمليات الإطفاء والإنقاذ.

وبحسب إدارة الموانئ البحرية الأوكرانية، كان على متن السفينة 17 من أفراد الطاقم يحملون الجنسيتين السورية والهندية، إلى جانب مرشد بحري أوكراني، بينما كانت تحمل شحنة من الذرة بعد مغادرتها أحد الموانئ الأوكرانية.

وانتهت عمليات البحث والإنقاذ بعد السيطرة على الحريق وإنقاذ 8 أشخاص، في حين ارتفعت الحصيلة إلى 10 قتلى، بينهم المرشد الأوكراني.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت خلال اليوم نفسه سفينتين من نوع ناقلات البضائع السائبة تحملان شحنات عسكرية في منطقة الانتظار الخارجية لميناء أوديسا، إلى جانب سفينتين شمالي جزيرة الأفعى، قالت إنهما استُخدمتا لإطلاق مسيّرات جوية وزوارق مسيّرة.

وشهد الأسبوع الماضي تصعيدا حادا في الهجمات التي تشنها كلٌّ من روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف، مما ينذر بتشكل مرحلة جديدة من الحرب، التي كانت تتركز على الأرض وفي الأجواء.