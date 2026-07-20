تحقيقات في إيطاليا بعد وفاة مهاجر مغربي خلال توقيفه

طالب نشطاء حقوقيون وأحزاب المعارضة في إيطاليا، الاثنين، بكشف ملابسات وفاة رجل مغربي خلال عملية توقيف نفذتها الشرطة بحقه، بعدما ظهر في مقطع مصور وهو يطلب المساعدة، في وقت فتحت النيابة العامة تحقيقا بشبهة القتل غير العمد.

وتوفي عبد الرحيم فقير، البالغ 42 عاما، الأحد في مدينة بولونيا شمالي إيطاليا، أثناء عملية توقيفه وتكبيله من قبل عنصرين من الشرطة، وفق ما أظهره مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيطالية وشبكات التواصل.

وشُبّهت الواقعة بحادثة مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة قبل 6 أعوام، كما أثارت مقارنات مع أساليب عمل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.

وأظهر الفيديو فقير وهو يصرخ مرارًا باللغة الإيطالية "آيُوتو، آيُوتو، باستا" (ساعدوني، ساعدوني، هذا يكفي)، في وقت كان الشرطيان يثبتانه خلال عملية توقيفه، على مرأى من المسعفين الذين تدخلوا فيما بعد لقياس مؤشراته الحيوية.

وأثارت وفاة فقير صدمة لدى عائلته إذ عبّرت شقيقته خديجة في تصريح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن رفضها لما حدث، قائلة "لا يمكن لأحد أن يموت بهذه الطريقة". وأضافت "على الشرطة حمايتنا. إذا كان أحدهم في حالة اضطراب، يجب تهدئته لا أن تقتله مثل الكلب".

جدل سياسي

وامتد الجدل بشأن الحادثة إلى الأوساط السياسية، حيث هاجمت إلاريا كوتشي عضو البرلمان المنتمية إلى تحالف الخضر واليسار المعارض، رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وحكومتها الائتلافية اليمينية، معتبرة أن سياساتهما "المشبعة بالكراهية والعنصرية" ساهمت في خلق مناخ يغذي العنف.

ووجهت النائبة كوتشي، التي توفي شقيقها أثناء الاحتجاز عام 2009، انتقادات حادة لمن عبّروا عن تضامنهم مع الشرطة بعد الحادثة، قائلة لوكالة الصحافة الفرنسية إنها شعرت بـ"الاشمئزاز" من "مشاعر التضامن والشكر" التي وُجّهت إلى عناصر الأمن.

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من جهته، قال فرانشيسكو بوتشا رئيس الحزب الديمقراطي المنتمي إلى يسار الوسط، لصحيفة "لا ريبوبليكا"، "إذا أراد اليمين استيراد نموذج وكالة آيس (وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية)، فهذا بلد غير مناسب لذلك".

في المقابل، دافع نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، المنتمي إلى اليمين المتطرف، عن أداء الشرطة.

كما أشاد غالياتسو بينامي رئيس كتلة حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في مجلس النواب، بما وصفه بـ"السلوك المهني" لعناصر الأمن خلال الواقعة.

وأُدرجت أسماء 6 أشخاص في سجلّ الإجراءات الأولية لدى نيابة بولونيا في قضية عبد الرحيم فقير، الذي توفي أمس في منطقة بيلسترو، بشارع سفيفو. ويتعلق الأمر بأربعة من أفراد طاقم سيارة الإسعاف وشرطيين اثنين تدخلا في الحادث، وهما من مركز شرطة بولونينا بونتيكيو.

وتجري التحقيقات بشأن شبهة ارتكاب جريمة القتل غير العمد، وذلك في انتظار الفحوصات والتحريات التي سيتم إجراؤها. في المقابل، لم تُدرج أسماء مواطنين آخرين ظهروا في المشهد المصور في مقطع فيديو سجله أحد السكان.