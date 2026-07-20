بعد استهداف أوكراني.. صور فضائية تكشف حرائق بخزانات نفط في موسكو

كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن حرائق ضخمة اندلعت صباح السبت، 18 يوليو/تموز الجاري، في منشأة نفطية ومستودعات تابعة لشركة "وايلدبيريز" التجارية بمقاطعة موسكو الروسية، عقب استهداف أوكراني.

وتسببت الهجمات المكثفة بالطائرات المسيّرة في شلل المرافق الحيوية بمدينتي "نوغينسك" و"إليكتروستال" المتجاورتين، مخلفة قتلى وعشرات الإصابات وسط استنفار أمني وطبي واسع.

سحب دخان كثيفة

وتظهر مقارنة لصور الأقمار الصناعية الملتقطة عبر شركة "بلانت" الأمريكية يومي 17 و18 يوليو/تموز الجاري، الامتداد الكبير لسحب الدخان الكثيفة الناتجة عن احتراق مستودعات شركة "وايلدبيريز" بمدينة إليكتروستال في مقاطعة موسكو.

وتتقاطع هذه الصور الفضائية مع مشاهد جوية التقطها ركاب طائرة مدنية فوق الأجواء الروسية، ومقاطع ميدانية متداولة وثقت ألسنة اللهب وابتلاع النيران لمرافق المستودعات.

امتداد النيران إلى نوغينسك

وفي سياق متصل، تظهر صور أقمار صناعية إضافية التقطت يومي 17 و18 يوليو/تموز الجاري، أعمدة الدخان المنبعثة من أحد مستودعات مدينة نوغينسك، التي تبعد نحو 51 كيلومتراً شرق العاصمة الروسية.

وتوثق المقارنة البصرية للصور الفضائية تشكل سحابة دخان أسود كثيف غطت سماء المنطقة والمجمعات الصناعية إثر الهجمات المباشرة بالمسيّرات الأوكرانية.

وتتقاطع هذه الصور الفضائية مع مشاهد ميدانية وثقت لحظات تحليق المسيّرات وسماع دوي انفجارات متتالية، قبل اندلاع ألسنة اللهب وتصاعد أعمدة الدخان.

وتزامنا مع هذا التصعيد، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تصدي الدفاعات الجوية للهجمات الأوكرانية، وتمكنها من إسقاط عدد من المسيّرات التي كانت متجهة نحو العاصمة، مؤكداً استنفار فرق الطوارئ التي باشرت عملها الفوري في مواقع سقوط الحطام.

من جانبه، أكد حاكم مقاطعة موسكو، أندري فوروبيوف، إصابة 24 شخصاً إثر سقوط طائرة مسيّرة في مستودعات الشركة في إليكتروستال، كما أكد إصابة شخصين آخرين جراء هجوم مماثل استهدف خزان نفط بمدينة نوغينسك.