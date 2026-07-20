بزشكيان: لم نقدم أي تنازلات في مذكرة التفاهم وإيران في حالة حرب

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لم تتراجع عن أي من حقوقها أو مصالحها أو مبادئها في أي من البنود الـ14 لمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الولايات المتحدة.

وشدد بزشكيان -في كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في طهران اليوم الاثنين- على أن إيران لم تقدم أي تنازلات وأن معظم بنود مذكرة التفاهم جاء لصالح بلاده ولا يحقق مصلحة أحادية للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة والتضامن واتخاذ القرارات على أساس الحكمة الجماعية، معتبرا أن الحرب الحالية لا تقتصر على الصواريخ، وأن من وصفه بالعدو أدرك عجزه عن إجبار الشعب الإيراني على الاستسلام عبر الهجمات العسكرية.

وأضاف أن الضغوط الاقتصادية قد تضر بالإنجازات العسكرية والرأسمال الاجتماعي الذي تحقق في البلاد، مؤكدا أن إيران تمر بحالة حرب، ولا يمكن إدارة شؤونها بالقواعد والطرق التقليدية القديمة.

وشدد الرئيس الإيراني على أن القرارات المتخذة ينبغي أن تحظى بإجماع أركان الدولة، وإذا لم يحدث ذلك فإن النظام بأكمله سيواجه صعوبات، مؤكدا ضرورة مواجهة التهديدات الخارجية والمؤامرات بالتزامن مع معالجة القضايا الداخلية الضرورية.

وأشار إلى أن طهران ثبتت على مواقفها في الدفاع عن البلاد، ومصالح الأمة، لافتا إلى أنه يجب على الإيرانيين التحلي بالواقعية وتقبل تداعيات مقاومتهم.

في غضون ذلك، أفاد مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية للجزيرة بأن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني سيزور العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء اليوم الاثنين، حاملا رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تتعلق بالأوضاع الراهنة إلى قادة باكستان التي لا تزال تؤدي دور الوسيط بين طهران وواشنطن، في ظل انهيار مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في يونيو/حزيران الماضي.