القبض على ضابطين أحدهما لواء طيار في نظام الأسد المخلوع

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس الأحد، القبض على ضابطين في جيش النظام المخلوع، اللواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر، وكرم حافظ إبراهيم، خلال عمليتين منفصلتين.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني إن اللواء المر "مطلوب بتهمة الضلوع في تنفيذ غارات جوية استهدفت مدنيين خلال فترة حكم النظام المخلوع"، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضح عبد الغني "أن قوات الأمن ألقت القبض على اللواء المر، أحد المتورطين في استهداف أهلنا بالغارات الجوية على مدى سنوات".

ولم يورد المسؤول الأمني تفاصيل بشأن مكان أو ظروف العملية التي قادت إلى توقيف الضابط المطلوب.

في السياق ذاته، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على الضابط في سلاح المدفعية كرم حافظ إبراهيم على "خلفية تورطه في جرائم حرب بحق المدنيين خلال ‏فترة حكم النظام البائد، إضافة إلى مشاركته في نشاطات تخريبية استهدفت القوات الأمنية" بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وقالت الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية إن "إبراهيم خريج الكلية ‏الحربية باختصاص المدفعية، خدم ضمن عدة تشكيلات عسكرية، وتولى قيادة مجموعة مدفعية في محافظة السويداء، كما شارك إبراهيم في قصف أحياء ومناطق مدنية بمحافظة درعا خلال سنوات الثورة، قبل نقله إلى جبهات القتال في حمص وإدلب".‏

وبيّنت الوزارة أن المقبوض عليه شارك خلال أحداث 6 مارس/ آذار2025 في "استهداف رتل أمني، ‏ثم توجه إلى الكلية البحرية للمشاركة في استهداف القوات الأمنية بالمدفعية، قبل أن يفرّ عقب استعادة القوات الأمنية ‏السيطرة على المنطقة".‏

وكشفت التحقيقات، بحسب بيان وزارة الداخلية عن "مشاركة إبراهيم في أحد التجمعات التحريضية بدعوة من غزال غزال، وحيازته ‏مسدسا حربيا بقصد استخدامه في مواجهة القوات الأمنية، إضافة إلى تواصله مع أحد الأشخاص وتكليفه برصد تحركات ‏قوى الأمن الداخلي".‏

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وأكدت الوزارة أن "الموقوف أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".‏

وفي 6 مارس/ آذار 2025، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منظمة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية تابعة للحكومة السورية الجديدة، ما أوقع قتلى وجرحى.

وفي 15 يونيو/ حزيران الفائت أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على 3 آلاف و484 شخصا من قوى النظام المخلوع الأمنية والعسكرية، بينهم ضابط برتبة عماد، و42 لواء، و172 عميدا، و218 عقيدا، و112 مقدّما، و73 رائدا، و160 نقيبا.