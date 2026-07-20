الخارجية الإيرانية تدين الهجوم على محطة دارخوين النووية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم على منشآت محطة دارخوين لتوليد الطاقة، واعتبرته "اعتداءً خطيرا على البنى التحتية السلمية في إيران"، وذلك عقب ضربات شنتها الولايات المتحدة على إيران شملت أهدافا عسكرية ومدنية، من بينها محطة نووية قيد الإنشاء.

وقال ناظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني: "ندين العدوان الأمريكي على محطة دارخوين، وسنتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالحنا وأمننا القومي"، وحمّل الولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الناجمة عن تصاعد انعدام الأمن وعدم الاستقرار".

من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تتحقق من تقارير عن هجوم خلال الليل، مشيرة إلى أن المحطة النووية في مراحل مبكرة للغاية من التشييد، ولم تكن تحتوي على أي مواد نووية عند آخر عملية ‌تفتيش لها.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية -نقلا عن مركز الدبلوماسية العامة والإعلام في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية– أن "العدوان جرى حوالي الساعة الثالثة و39 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي (أمس الأحد)، في تناقض صريح مع القوانين واللوائح الدولية".

وكثفت الولايات المتحدة وإيران تبادل الهجمات منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام، واحتدام الصراع على السيطرة على مضيق هرمز، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة.

وقالت القيادة الأمريكية المركزية إن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري التي شنت هجمات على جنود أمريكيين في الأردن.

ومن جانبه، جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الدعوة إلى ضبط النفس "قرب جميع المواقع ذات الصلة بالبرنامج النووي".

وبدأ بناء محطة دارخوين النووية في ديسمبر/كانون الأول عام 2022 بطاقة 300 ميغاوات، وكان من المرجح أن تعمل بنظام مفاعل الماء المضغوط، على أن يستغرق بناؤها نحو ثماني سنوات، بتكلفة تقدر بنحو ملياريْ دولار.