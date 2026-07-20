الحرس الثوري يتهم "عملاء صهاينة أمريكيين" باغتيال رجل دين سني

أعلن الحرس الثوري الإيراني اغتيال رجل الدين السني الشيخ محمد أنور ريجي في جنوب شرقي إيران، مشيرا إلى أن الهجوم نُفذ بأيدي "عملاء صهاينة أمريكيين" بهدف إحداث شرخ اجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن السلطات المحلية أن مسلحين مجهولين قتلوا -اليوم الاثنين- الشيخ محمد أنور ريجي إمام وخطيب صلاة الجمعة في أحد مساجد مدينة ميرجاوه الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأكدت السلطات أن التحقيقات جارية، داعية السكان إلى التزام الهدوء، وقالت إن الهجوم يهدف إلى زعزعة الأمن وإثارة الانقسامات الطائفية في محافظة سيستان وبلوشستان.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن محافظ مدينة ميرجاوه ندد بالواقعة، ووصفها بأنها "هجوم إرهابي".

وتُعد محافظة سيستان وبلوشستان من بين الأفقر ⁠في إيران، ويقطنها عدد كبير من السنة من عرقية البلوش، وتشهد منذ مدة ⁠طويلة أعمال عنف متكررة بين مسلحين إسلاميين أو عرقيين ⁠وقوات الأمن أو أطراف أخرى مؤيدة لحكومة طهران.