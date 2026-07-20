اتفاق سوري كويتي لإنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الاثنين، الاتفاق على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة مع دولة الكويت، وذلك خلال لقاء رسمي جمع الوزير أسعد الشيباني مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة الكويتية.

وينص الاتفاق السوري الكويتي على إنشاء لجنة التنسيق برئاسة وزيري خارجية البلدين، وفق بيان الخارجية السورية، إلى جانب "تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة مختلف ملفات التعاون الثنائي، إلى جانب تعزيز التنسيق الدبلوماسي وتبادل السفراء".

وبحث الوزيران "آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال إنشاء مجلس أعمال سوري–كويتي، وتفعيل التعاون بين غرف التجارة ومجالس رجال الأعمال في البلدين"، وفق البيان.

وأكد الوزير الشيباني خلال اللقاء "موقف سوريا الداعم لدولة الكويت واحترام سيادتها، وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف الأراضي الكويتية أو أراضي دول مجلس التعاون الخليجي".

من جهتها، ذكرت الخارجية الكويتية أن اللقاء استعرض "العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة".

كما بحث الوزيران، وفق البيان الكويتي "آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته، والجهود المبذولة لتعزيز الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي".

الشيباني يلتقي ولي العهد الكويتي

والتقى الوزير الشيباني خلال الزيارة ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في العاصمة الكويت، وبحثا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب الخارجية السورية.

وتعليقا على الزيارة، وجّه الوزير الشيباني، في تصريحات عبر حسابه الرسمي في (إكس)، "الشكر لسمو ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولمعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال"، معربا عن "تقدير سوريا للكويت ولمواقفها الأخوية المشرفة في الوقوف إلى جانب الشعب السوري".

وشدّد الوزير السوري على عزم دمشق المضي في تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون، معتبرا "الكويت فاعلا مهما في المنطقة وشريكا أساسيا لسوريا".

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وجدد الشيباني "تضامن سوريا الكامل مع الكويت وسائر الدول العربية في ظل الاستهدافات الإيرانية المتكررة".