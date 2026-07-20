دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أبناء الشعب اليمني والقبائل والقوى الوطنية والشباب والمرأة إلى الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، ودعمها في ما وصفه بواجبها الوطني لحماية الجمهورية، وصون السيادة واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الصف والثقة بالدولة، وشدد على أن "لا مستقبل لليمن في ظل جماعات السلاح، ولا أمن مع الانقلاب، ولا سلام مع مشروع يقوم على الحرب الدائمة".

وأعلن العليمي، في كلمة مسجلة بثها التلفزيون اليمني، استئناف تصدير النفط "بكل الوسائل" ابتداء من اليوم، وتوجيه عائداته لخدمة اليمنيين في مختلف المناطق، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن – بحسب تعبيره – عودة ثروات اليمن إلى جميع أبنائه.

وقال إن الحكومة التزمت خلال الفترة الماضية بأعلى درجات ضبط النفس بعد استهداف الحوثيين المنشآت النفطية، وإنها طلبت دعما عاجلا من المملكة العربية السعودية للموازنة العامة ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الرياض استجابت لهذا الطلب في ما وصفه بـ"الموقف الأخوي" الهادف إلى دعم تعافي الاقتصاد اليمني.

وفي مستهل كلمته، اعتبر العليمي أن ما يعيشه اليمن من حرب ومعاناة وانهيار اقتصادي لم يكن "قدرا محتوما"، بل هو -وفق قوله- نتيجة مباشرة لانقلاب جماعة الحوثي، متهما إياها بتغليب مصالح إيران على mصلحة اليمنيين، واختيار السلاح والطائفية على الدولة والمواطنة.

وأضاف أن اليمنيين تحملوا سنوات من انقطاع الرواتب، وتدهور الخدمات، وتدمير الاقتصاد، ونزوح الملايين، وفقدان الأحبة، معتبرا أن هذه المعاناة ليست نتيجة "حصار مزعوم" كما تقول الجماعة، وإنما ثمرة مشروع قائم على استمرار الحرب واستثمار آلام اليمنيين.

اتهامات للحوثيين

واتهم العليمي جماعة الحوثي بعدم بناء مؤسسات خدمية أو حماية المواطنين، وقال إنها جندت الأطفال، ونهبت الرواتب، وصادرت المساعدات الإنسانية، وحولت مؤسسات الدولة إلى أدوات للقمع، كما استهدفت القبائل والشخصيات التي تمسكت بالنظام الجمهوري، معتبرا أن الجماعة لا تؤمن بالشراكة الوطنية وإنما بالاحتكار والاستعلاء.

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في المقابل، أكد أن الحكومة واصلت، بحسب قوله، تقديم مبادرات السلام والانخراط بإيجابية في الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة اليمنيين، بما في ذلك السعي إلى تشغيل مطار صنعاء عبر الناقل الوطني "الخطوط الجوية اليمنية"، إلا أنه اتهم الحوثيين برفض تلك الجهود لأنهم – وفق تعبيره – كانوا يسعون إلى خدمة قياداتهم وربط اليمن بالمشروع الإيراني، وجر البلاد إلى صراعات إقليمية وتهديد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.

ووجه العليمي رسالة إلى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، دعاهم فيها إلى عدم الانجرار وراء ما وصفه بخطابات التحريض والشعارات الزائفة، وعدم الدفع بأبنائهم إلى القتال، متهما الجماعة باستغلال معاناة المواطنين ومصادرة حقوقهم واستخدامها وسيلة للضغط والابتزاز.

واختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمته بالتأكيد على ثقته في قدرة اليمنيين وقواتهم المسلحة على استعادة الدولة وطي صفحة الحرب، مترحما على القتلى، ومتمنيا الشفاء للمصابين، والحرية للمعتقلين.