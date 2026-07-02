1000 يوم تحت القصف والنزوح.. ذاكرة غزة المفتوحة على الألم

"1000 يوم ليس رقما عابرا في الذاكرة، بل زمن كامل تشكل تحت القصف والخوف والنزوح"

هكذا يصف الغزيون مرحلة ممتدة من الألم، شهد خلالها قطاع غزة على مدار نحو ألف يوم واحدة من أعنف حملات القصف والتدمير في تاريخه الحديث.

وخلال هذه الفترة، تعرض القطاع، الذي لا تتجاوز مساحته 365 كيلومترا مربعا ويقطنه أكثر من مليوني فلسطيني، لعمليات عسكرية مكثفة استخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي ترسانة واسعة من الأسلحة، ما أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية وتفاقم غير مسبوق في الكارثة الإنسانية.

"أيام ثقيلة كالجبال.. إبادة وقتل وتجويع"

ومع مرور الأيام، لم تعد الأرقام مجرد إحصاءات، بل تحولت إلى سردية يومية من النزوح والفقدان والجوع، رسمت ملامح واقع يثقل الذاكرة الجمعية لسكان القطاع، ويعيد تعريف معنى الزمن تحت الحصار والحرب.

وقد يبدو رقم "1000" جذابا لهواة الدعاية والإعلان، لكنه عند الغزيين ليس سوى "أيام ثقيلة كالجبال، كلها إبادة وقتل وتجويع"، مرحلة إنسانية ممتدة أعادت تشكيل تفاصيل الحياة اليومية، ودفعت المجتمع إلى حدود قاسية من الفقد والانكسار والصمود في آن واحد.

على منصات التواصل الاجتماعي، تفاعل الغزيون مع هذه المرحلة الثقيلة بسيل واسع من المنشورات والتعليقات التي تراوحت بين الصدمة والحزن والغضب.

وعبر كثيرون عن شعورهم بأن "الأرقام لم تعد تحتمل"، فيما لجأ آخرون إلى سرد يومياتهم القاسية تحت القصف والنزوح والجوع، في محاولة لتوثيق ما يجري رغم الألم.

كما انتشرت منشورات تحمل دعوات للصبر والصمود، وأخرى تودع أحباء فقدوا خلال الحرب، لتتحول صفحات التواصل الاجتماعي إلى مساحة مفتوحة للشهادة على واقع إنساني بالغ القسوة.

حياة تُدار تحت النار

وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى إبراهيم إن مرور 1000 يوم على حرب الإبادة في قطاع غزة يعكس استمرار عمليات القتل والاغتيال دون أي تأثير دولي يُذكر، وفي ظل غياب ردع حقيقي، ما جعل المعاناة تتحول إلى روتين يومي ثقيل، في وقت يشهد انعداما شبه كامل للأمنين الشخصي والجماعي.

أما الناشط أحمد حمدان، فاعتبر أن "1000 يوم ليست مجرد مدة زمنية، بل ألف يوم من القتل والنزوح والجوع واستهداف الأطفال والنساء والصحفيين والأطباء والمعلمين، وتدمير المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية"، مضيفا أن هذه المرحلة "لم تغير غزة وحدها، بل كشفت حجم المأساة الإنسانية أمام العالم".

ومن جهته، كتب الناشط الفلسطيني محمد الجبور أن "ألف يوم من الإبادة على قطاع غزة ليست سوى امتداد لقصف ونزوح ودمار وعطش وعيش داخل الخيام"، مؤكدا أن "غزة ما زالت تعيش مأساة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني".

كما قال الصحفي إبراهيم مسلم إن ما يجري هو "إبادة وحشية مستمرة تُعد من أكثر الجرائم إجراما في التاريخ المعاصر"، مضيفا أن "الأخبار خلال 1000 يوم لم تتغير: استهداف مدنيين عزل في تفاصيل حياتهم اليومية بين الخيام والبحث عن الماء والخبز"، في مشهد وصفه بأنه "يمتد بلا توقف".

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وفي السياق نفسه، كتب الناشط إبراهيم أبو زور أن مرور 1000 يوم على حرب الإبادة في غزة لا يعني سوى استمرارها حتى اللحظة، دون أي أفق واضح لنهايتها.

حرب تتحول إلى روتين يومي للموت

وفي موازاة ذلك، قال ناشطون إن مرور 1000 يوم يشكل رقما يهبط كالحجر على الذاكرة، ويختصر زمنا ممتدا من الألم لا يشبه أي زمن آخر.

وأضافوا: "ألف يوم يا غزة، تتوالى فيها الفصول على وقع القصف، فيما الريح تمر فوق الركام كأنها تهمس على جثامين وأشلاء من قضوا تحت النار"، مشيرين إلى أن المشهد لا يزال مفتوحا على ذات المأساة: نزوح يتجدد، خوف لا ينطفئ، ووجع يتسع مع كل لحظة تمر، في واقع "كل دقيقة فيه كانت كفيلة بأن تترك قلبا مكسورا أو بيتا مهدوما أو حكاية جديدة في سجل الفقد".

وأضاف ناشطون أن السؤال لم يعد: "متى تتوقف الإبادة؟"، بل: "كيف اعتاد العالم على استمرارها؟"، معتبرين أن "1000 يوم والعالم يرى ثم يدير وجهه"، فيما لم تتوقف المجازر ولا دفن الأطفال ولا نزيف الأمهات، بينما "تحولت البيوت إلى ركام، والخيام إلى مقابر، والأحلام إلى قوائم شهداء"، وكبر الأطفال على صوت الطائرات، وبعضهم استُشهد قبل أن يعرف معنى الحياة.

وشددوا على أن الصمت الدولي "لم يكن حيادا بل شراكة في الجريمة"، مؤكدين: "لسنا أرقاما في نشرات الأخبار، نحن بشر يُبادون أمام العالم منذ ألف يوم وما زال القتل مستمرا"

جرح مفتوح منذ ألف يوم

ومن جانب آخر، رأى ناشطون أن مرور ألف يوم من الصمود في غزة سيُسجّل في التاريخ كاختبار أخلاقي وإنساني للعالم، قائلين إن غزة لم تكن وحدها لضعفها، بل لأنها واجهت عالما "اختار أن يكون أضعف من الحقيقة وأقل وفاء للقيم التي يتغنى بها"، في وقت يكتفي فيه العالم بالمشاهدة بينما تستمر المأساة أمام أعين الجميع.

وتساءل مدونون: "هل يعلم أحد أننا اليوم نتم 1000 يوم من الحرب؟ 1000 يوم من القصف والخوف والفقد والدموع والنزوح والجوع والحرمان"، مضيفين: "ألف يوم مرت وكأنها ألف عام فهل ما زال هناك من يتذكر؟ وهل بقي من يسمع أنين غزة ويشعر بوجعها؟".

وفي المقابل، اعتبر آخرون أن استمرار الحرب على المدنيين في غزة طوال 1000 يوم، في ظل صمت المجتمع الدولي، يكشف حجم التواطؤ والخذلان، مشيرين إلى أن "دماء المدنيين لم تعد تحرك الضمير العالمي كما ينبغي"، رغم آلاف الضحايا والدمار المتواصل.