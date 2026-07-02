نشاط أمريكي وتحذير إيراني.. 67 طلعة لطائرات تزود بالوقود واستطلاع قرب هرمز

أظهرت بيانات ملاحية جوية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عبر منصة "فلايت رادار" نشاطا مكثفا لطائرات تزود بالوقود واستطلاع تابعة لسلاح الجو والبحرية الأمريكيين خلال آخر 48 ساعة.

وتكشف البيانات أن طائرات أمريكية نفذت 67 طلعة جوية في الفترة بين 30 يونيو/حزيران الماضي و2 يوليو/تموز الجاري، وذلك بالتزامن مع تحذير إيراني من استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز، وتهديد بالرد على أي مخالفة للمسارات أو البروتوكولات التي تقول طهران إنها تحددها في الممر البحري.

وقال مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إن أي مخالفة للمسارات المحددة أو تجاهل للبروتوكولات في مضيق هرمز ستواجَه برد فوري، محذرا من أن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق المضيق سيؤدي إلى زعزعة أمن المضيق والمنطقة.

نشاط مكثف خلال آخر 48 ساعة

بحسب تحليل البيانات، توزعت الحركة المرصودة على 64 ظهورا لطائرات تزود بالوقود، بينها 46 لطائرات بوينغ كيه سي-135 ستراتوتانكر (Boeing KC-135 Stratotanker)، و18 لطائرات بوينغ كيه سي-46 إيه بيغاسوس (Boeing KC-46A Pegasus).

كما رصدت البيانات 3 حركات مرتبطة بطائرات استطلاع وإنذار مبكر، شملت طائرتين من طراز بوينغ إي-3 بي سينتري (Boeing E-3B Sentry)، وطائرة مسيرة من طراز نورثروب غرومان إم كيو-4 سي ترايتون (Northrop Grumman MQ-4C Triton)، وهي طائرات ترتبط عادة بمهام المراقبة والإنذار المبكر وبناء صورة جوية وبحرية أوسع لمسرح العمليات.

وتُظهر البيانات أن كثافة النشاط بلغت في 30 يونيو/حزيران الماضي، 31 رحلة جوية، ثم 27 رحلة في 1 يوليو/تموز الجاري، و9 رحلات في 2 يوليو/تموز حتى وقت الرصد، في مؤشر على استمرار طبقة الدعم الجوي الأمريكية في المنطقة.

لماذا طائرات الوقود مهمة؟

وتكتسب طائرات التزود بالوقود أهمية خاصة في مثل هذه البيئات، إذ تتيح تمديد زمن بقاء الطائرات المقاتلة والاستطلاعية في الجو وتوسيع مدى عملياتها دون الحاجة إلى العودة السريعة للقواعد.

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وتصف القوات الجوية الأمريكية طائرة كيه سي-135 بأنها توفر القدرة الأساسية للتزود بالوقود جوا لسلاح الجو الأمريكي، وتدعم أيضا طائرات البحرية ومشاة البحرية والحلفاء.

أما طائرات إي-3 سينتري، فتمنح بعدا إضافيا للرصد، إذ تعرّفها القوات الجوية الأمريكية باعتبارها منصة إنذار مبكر وقيادة وسيطرة قادرة على تقديم صورة فورية لساحة المعركة، ورصد وتتبع الأهداف الجوية والبحرية.

تحذير إيراني ورسالة أمريكية

ويضع هذا النشاط الجوي مضيق هرمز مرة أخرى في قلب التوتر بين واشنطن وطهران. فإيران تقول إن السفن العابرة يجب أن تلتزم بالمسارات التي تحددها، وتحذر من أي تدخل أو تحليق عسكري أمريكي تعتبره تهديدا لأمن المضيق والمنطقة.

في المقابل، تتمسك الولايات المتحدة بحرية الملاحة في المضيق، وتواصل إظهار حضور جوي وبحري في محيطه، خصوصا مع تصاعد التوتر بشأن مسارات العبور ومخاطر استهداف السفن.

ويمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية. لذلك، فإن أي توتر في المضيق لا ينعكس على الملاحة العسكرية أو التجارية فقط، بل يمتد سريعا إلى أسواق الطاقة والتأمين والشحن، خصوصا عندما يترافق مع تحذيرات عسكرية متبادلة أو تغييرات في مسارات العبور.

ولا تؤكد بيانات تتبع الرحلات وحدها طبيعة المهمة العملياتية لكل طائرة، لكنها تكشف نمطا واضحا من استمرار الحركة الأمريكية الداعمة والاستطلاعية في محيط مسرح التوتر، بالتوازي مع تهديد إيراني مباشر لأي تحليق أو مسار تعتبره طهران مخالفا لقواعدها في مضيق هرمز.