مقتل 8 رهبان بوذيين دهسا بشاحنة يقودها طفل في تايلند

قُتل 8 رهبان بوذيين وأُصيب أكثر من 10 بجروح، اليوم الخميس، بعدما صدم طفل بشاحنة تعود لوالديه موكبا دينيا في شمال شرق تايلند، وفق ما أفادت به الشرطة.

وكان الموكب المؤلف من 35 راهبا وخمسة من أتباع الديانة البوذية، يسير على طريق في مقاطعة موكداهان ضمن رحلة حج، عندما وقع الحادث، وفق ما قال قائد الشرطة المحلية بايروج تايفوتسا للصحفيين، مشيرا إلى أن المسؤول عن الحادث طفل يبلغ (11 عاما).

ووفق السلطات الرسمية، فقد لقي خمسة رهبان مصرعهم فورا بينما توفي ثلاثة آخرون لاحقا في المستشفى. ولا يزال عشرة مصابين آخرين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأظهرت صور كاميرات المراقبة التي نشرتها رابطة الإنقاذ المحلية الرهبان يسيرون في خط واحد على جانب الطريق قبل أن تصطدم الشاحنة بهم.

وأفادت الشرطة بأن الطفل قاد مركبة والديه بدون إذن، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويدهس الرهبان. كما أفادت بأن الرهبان أخبروها أنهم رأوا المركبة تفقد التوازن قبل أن تخرج عن الطريق وتصطدم بهم.

وأكدت الشرطة أن السلطات صادرت الشاحنة لإخضاعها لفحص تقني يهدف إلى تحديد أسباب الحادث، كما أكدت أن السلطات استدعت والدي الطفل لتحديد المسؤول عن الإشراف على الشاحنة، تمهيدا للشروع في الإجراءات القانونية تبعا لذلك.