متمردون في بابوا يعلنون مقتل طيار أمريكي وإندونيسيا تحقق

أعلنت جماعة متمردة في إقليم بابوا، أقصى شرق إندونيسيا، الخميس، مقتل طيار أمريكي إثر هجوم استهدف طائرة صغيرة أثناء هبوطها في مدرج ناءٍ، في حين قالت السلطات الإندونيسية إنها تحقق في الواقعة ولم تؤكد بعد ملابساتها.

وقال المتحدث باسم "جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية"، سيبي سامبوم، إن مقاتلي الجماعة قتلوا الطيار الأمريكي، الذي عرّفه باسم نيكولاس إف غوسلين، بعد أن "انتهك الحظر" الذي فرضته الجماعة على الرحلات الجوية المدنية في المنطقة التي تعتبرها مسرحا لعملياتها.

وأضاف أن الطائرة تعرضت لإطلاق نار أثناء هبوطها في مقاطعة ياهوكيمو، ما أدى إلى مقتل الطيار، مشيرا إلى أن الركاب، وجميعهم من سكان بابوا، لم يصابوا بأذى.

في المقابل، أعلنت قوة "كارتنز بيس" المكلفة بمكافحة التمرد في بابوا، والمكونة من الجيش والشرطة، أنها تمكنت من تأكيد احتراق الطائرة التابعة لشركة "بي تي أسوشيتد ميشن أفييشن"، لكنها أوضحت أن مصير الطيار والركاب السبعة الآخرين لا يزال غير معروف.

وقال المتحدث باسم القوة، يوسف سوتيجو، إن السلطات سترسل فريقا إلى موقع الحادث لفتح تحقيق والوقوف على تفاصيل ما جرى.

من جهتها، أفادت وزارة النقل الإندونيسية، نقلا عن تقرير لسلطة المطار المحلية، بأن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل الطيار، إلا أنها أكدت أن أسباب الوفاة لم تُحسم بعد، وأن التحقيقات لا تزال جارية.

ويشهد إقليم بابوا منذ عقود تمردا انفصاليا، بينما تحتفظ الحكومة الإندونيسية بوجود عسكري كثيف في المنطقة لمواجهة الجماعات المسلحة.

وتقع بابوا في الجزء الغربي من جزيرة غينيا الجديدة، وكانت مستعمرة هولندية سابقة أعلنت استقلالها عام 1961، قبل أن تفرض إندونيسيا سيطرتها عليها عام 1963.

وفي عام 1969 أُجري استفتاء انتهى بانضمام الإقليم إلى إندونيسيا، غير أن الحركات المطالبة بالاستقلال تشكك في شرعية ذلك التصويت، وتطالب بإجراء استفتاء جديد، وهو ما ترفضه جاكرتا، مستندة إلى اعتراف الأمم المتحدة بسيادتها على الإقليم.