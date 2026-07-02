مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 في انفجار وسط دمشق

أسفر انفجار وقع داخل مقهى في محيط القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وفق مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية .

وترافق الانفجار الذي وقع داخل مقهى شعبي في شارع النصر بمنطقة الحجاز وسط المدينة ويجري التحقق من طبيعته، مع سماع دوي تلاه تحرك لسيارات الإسعاف والإطفاء التابعة لفوج إطفاء دمشق، في حين فرضت القوات الأمنية طوقا مشددا منعت بموجبه وسائل الإعلام من الاقتراب من الموقع.

وأفاد مراسل الجزيرة صهيب الخلف، بأنه جرى نقل المصابين المدنيين إلى مستشفى المواساة، وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية، بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة.

ويأتي هذا التفجير في موقع يكتسب حساسية سياسية، إذ أوضح مراسل الجزيرة ميلاد فضل، أن المقهى المستهدف يقع في المبنى التابع لوزارة العدل الذي يشهد حاليا جلسات المحاكمات العلنية لرموز ورجال النظام السوري السابق عقب التغيير السياسي في البلاد، ومن أبرزهم رئيس الاستخبارات السابق وعاطف نجيب.

ويربط مراقبون هذا الحدث بسلسلة التفجيرات والأحداث الأمنية التي شهدتها دمشق في الصيف الماضي، والتي كان أبرزها تفجير السيارة المفخخة على المتحلق الجنوبي، وتفجير كنيسة حي الدويلية الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. ويدفع القرب المكاني من المحاكمات المراقبين إلى عدم استبعاد فرضية الاستهداف المتعمد من قبل خلايا تابعة للتنظيم أو فلول النظام السابق للتأثير في الاستقرار المدني الذي تشهده العاصمة دمشق مؤخرا.