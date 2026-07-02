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عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني جنوبي لبنان

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ترامب ومادورو
Published On 2/7/2026
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آخر تحديث: 19:33 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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