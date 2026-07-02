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عاجل | جبران باسيل للجزيرة: نحن مع التفاوض مع إسرائيل وما يبديه الرئيس السوري تجاه لبنان أمر مشجع

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ترامب ومادورو
Published On 2/7/2026
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آخر تحديث: 21:47 (توقيت مكة)

رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل للجزيرة:

  • نحن مع التفاوض مع إسرائيل لأن التفاوض بديل للحرب
  • نحن مع التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام ولسنا مع اتفاق استسلام
  • نحن مع احتكار الدولة اللبنانية للقرار وللسلاح على الأرض
  • أي مسار يوصلنا لإزالة الاحتلال ولتحقيق سيادة الدولة نحن معه
  • نؤيد بعض مضامين الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل
  • لدينا اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري
  • كان على رئيسي الجمهورية والحكومة أن يتحصنا بورقة لبنانية قبل التفاوض مع إسرائيل
  • لا نريد لأحد أن يتفاوض عن لبنان فلبنان يجب أن يتفاوض عن نفسه
  • الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان ولا التزامات على إسرائيل
  • الاتفاق الإطاري مع إسرائيل أغفل قضية اللاجئين
  • الاتفاق الإطاري مع إسرائيل فيه شوائب شكلا ومضمونا
  • إسرائيل تريد إيجاد مشكلة بين الجيش اللبناني وحزب الله
  • تكليف الجيش بنزع سلاح حزب الله سيخلق مشكلة
  • الحماية التي كان يوفرها حزب الله أسقطت في الاتفاق الإطاري دون تقديم بديل
  • ما يبديه الرئيس السوري تجاه لبنان أمر مشجع
المصدر: الجزيرة

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