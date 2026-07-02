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عاجل | جبران باسيل للجزيرة: نحن مع التفاوض مع إسرائيل وما يبديه الرئيس السوري تجاه لبنان أمر مشجع
Published On 2/7/2026|
آخر تحديث: 21:47 (توقيت مكة)
رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل للجزيرة:
- نحن مع التفاوض مع إسرائيل لأن التفاوض بديل للحرب
- نحن مع التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام ولسنا مع اتفاق استسلام
- نحن مع احتكار الدولة اللبنانية للقرار وللسلاح على الأرض
- أي مسار يوصلنا لإزالة الاحتلال ولتحقيق سيادة الدولة نحن معه
- نؤيد بعض مضامين الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل
- لدينا اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري
- كان على رئيسي الجمهورية والحكومة أن يتحصنا بورقة لبنانية قبل التفاوض مع إسرائيل
- لا نريد لأحد أن يتفاوض عن لبنان فلبنان يجب أن يتفاوض عن نفسه
- الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان ولا التزامات على إسرائيل
- الاتفاق الإطاري مع إسرائيل أغفل قضية اللاجئين
- الاتفاق الإطاري مع إسرائيل فيه شوائب شكلا ومضمونا
- إسرائيل تريد إيجاد مشكلة بين الجيش اللبناني وحزب الله
- تكليف الجيش بنزع سلاح حزب الله سيخلق مشكلة
- الحماية التي كان يوفرها حزب الله أسقطت في الاتفاق الإطاري دون تقديم بديل
- ما يبديه الرئيس السوري تجاه لبنان أمر مشجع
المصدر: الجزيرة