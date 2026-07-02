سوريا.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريفي درعا والقنيطرة

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفا بعدة قذائف طال أراضي في ريف درعا الغربي وريف القنيطرة الجنوبي.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأراضي الزراعية بين بلدتي بريقة وكودنا بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلي استهدفت أيضا بقذيفة مدفعية محيط قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

ولفتت إلى أن قذيفة مدفعية استهدفت كذلك السهول الزراعية في محيط قرية جملة بريف درعا الغربي، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال الإسرائيلي فوق المنطقة المستهدفة.

ولم تكشف الوكالة مزيدا من التفاصيل حول القصف الإسرائيلي، حيث كانت قوات الاحتلال قد توغلت مساء الاثنين الماضي في ريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا وأطلقت النار باتجاه منازل مدنيين.

ومساء الأحد الماضي قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوب سوريا بعد توغل لآلياتها بمنطقة حوض اليرموك.

وتشهد سوريا -منذ أشهر- تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية، شملت عمليات توغل ودهم وتفتيش لمنازل مدنيين وإقامة حواجز واعتقالات.

وعقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، واحتلال المنطقة السورية العازلة.