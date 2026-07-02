خطوبة من أعلى برج إمباير ستيت في نيويورك

في مشهد درامي حبس الأنفاس وبدا كأنه لقطة مستوحاة من أفلام الإثارة الهوليوودية، أقدم ثنائي روسي من أشهر محترفي تسلق ناطحات السحاب في العالم، على مغامرة جريئة وغير قانونية بتسلق برج الهوائي لمبنى "إمباير ستيت" الشهير في مدينة نيويورك (المكون من 102 طابق وفيه 72 مصعداً). لم تقتصر المغامرة على توجيه رسالة سلام عالمية، بل توّجت بطلب زواج رسمي فريد انتهى بقبضة الشرطة.

رسالة سلام وعرض زواج فوق السحاب

ونجحت المغامرة الروسية أنجيلا نيكولاو وشريكها إيفان كوزنيتسوف (المعروف بـ فانيا بيركوس) في الوصول إلى برج الهوائي في أعلى ناطحة سحاب بالمدينة يوم أمس الأربعاء، وقاما بنشر لافتة بيضاء ضخمة كُتب عليها بأحرف واضحة: "عندما تنتصر قوة الحب على حب القوة والسلطة، ينعم العالم بالسلام!"

ولم تقف الإثارة عند هذا الحد؛ فخلال رحلة هبوطهما، توقف الثنائي على منصة معدنية مكشوفة وشديدة الخطورة، حيث جثا إيفان على ركبته ليفاجئ أنجيلا بطلب زواج رسمي، لتقوم العروس بتوثيق هذه اللحظة الرومانسية عبر حسابها على إنستغرام من أعلى نقطة ممكنة، بينما كانت الكاميرات ترصد الحدث الذي استمر لعدة دقائق.

هذه اللحظات المعلقة في الهواء سرعان ما واجهت استنفاراً أمنياً صارماً من قِبل شرطة نيويورك، حيث تم إرسال مروحية تابعة للشرطة لتأمين الموقع، بالتزامن مع إخلاء سطح المراقبة في المبنى تماماً من الزوار فور وصول القوات.

وأظهرت لقطات كاميرات الجسم التابعة للشرطة لحظة احتجاز الثنائي الروسي المغامر فور نزولهما، كما قامت القوات باستعادة ومصادرة اللافتة المعلقة.

من جانبها أكد متحدث باسم مبنى "إمباير ستيت" في بيان لشبكة إيه بي سي نيوز (ABC News) أنه لم يكن هناك أي خطر على مستأجري المبنى أو زواره في أي وقت، معقباً بلمحة ذكية:

"يجب التأكيد على أن منصة المراقبة في مبنى إمباير ستيت، أعلى المبنى الأكثر شهرة في العالم في وسط مدينة نيويورك، توفر بالفعل طريقة عمليّة وآمنة لتقديم عروض زواج لا تُنسى دون الحاجة للمخاطرة".

تفاعلات رقمية واسعة: "لقطة للتاريخ"

أثارت هذه المغامرة موجة عارمة من التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي العالمية والعربية، وتراوحت الآراء بين الانبهار بالرومانسية والدهشة من حجم الجرأة:

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وعلق أحد المغردين العرب قائلاً: "لقطة للتاريخ! صراحة وثقوا حبهم بطريقة مستحيل تُمحى من ذاكرة العالم".

وأشار متابعون آخرون إلى غياب التردد في سلوك الثنائي، وعلق أحدهم: "واضح أنها ليست المرة الأولى التي يتسلقون فيها ارتفاعات كهذه، لا يوجد أي خوف أو تردد، بالتأكيد هما متسلقان محترفان".

يُذكر أن أنجيلا وإيفان قد اكتسبا شهرة دولية واسعة على الإنترنت بسبب تسلقهما المستمر لأخطر ناطحات السحاب حول العالم، وتوثيق لقطات تحبس الأنفاس من أماكن غير مسموح بالوصول إليها.