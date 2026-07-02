حرائق تجتاح جنوب فرنسا والسلطات تجلي عشرات السكان

اندلع حريق هائل في الغابات بجنوب فرنسا، مما أجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم، في حين تواصل فرق الطوارئ جهودها لإخماد النيران التي أججتها الظروف المناخية القاسية.

ونشرت السلطات الفرنسية مئات العناصر من فرق الإطفاء لمكافحة الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء في إقليمي إيرو وأود، إذ ساهمت حالة الجفاف الشديد والرياح القوية في انتشار النيران بسرعة عبر الغطاء النباتي الجاف، وسط درجات حرارة بلغت نحو 30 درجة مئوية.

وبحلول وقت متأخر من مساء الأربعاء، كانت النيران قد التهمت نحو 800 هكتار من المساحات الخضراء، وفقا لإدارة الإقليم، ولاحقا نقلت وسائل إعلام عن مصدر محلي أن الحريق "تم احتواؤه في بعض الفترات، لكن السيطرة عليه لم تكتمل بعد".

وأشارت فرق الإطفاء إلى أن الأوضاع على الأرض بالغة الصعوبة نظرا لوعورة التضاريس وانعدام مسارات الوصول، مما استدعى الاستعانة بطائرات إطفاء للمساعدة في عمليات الإخماد.

في غضون ذلك، أعلنت فرق الإطفاء المحلية عن اندلاع حريقين آخرين أصغر حجما في منطقتي رونياك ولانسون بروفانس القريبتين من مدينة مرسيليا، إذ تواصل الفرق المعنية مراقبة الوضع تحسبا لأي تطورات.

وعلى صعيد الإجراءات الوقائية، أفاد مسؤولون بأنه تم إجلاء أو إلزام نحو 200 شخص بالبقاء في منازلهم في بلدتي بوزول-مينرفوا وماياك.

يأتي هذا الحادث بعد عام من حرائق كبرى شهدتها منطقة كوربيير في جنوب فرنسا، وبعد أيام قليلة من موجة حر شديدة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا، وسط توقعات رسمية باحتمال وصول موجة حر جديدة للقارة.