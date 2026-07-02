تُوفي متأثرا بجراحه إثر حريق منشية ناصر.. من هو اللواء محمد الشربيني؟

توفي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة اللواء محمد الشربيني أثناء تأدية عمله في إخماد الحريق، بعد انهيار جزء من العقار، بسبب حريق ضخم نشب داخل ورشة تصنيع الأثاث في منطقة منشية ناصر في القاهرة فجر الثلاثاء الماضي.

وحسب مصادر أمنية، فإن الحريق الذي اندلع في المنطقة المكتظة بالورش غير المرخصة، أدى إلى انهيار جزء من العقار نتيجة انفجار "ضاغط هواء"، مما أسفر عن وفاة موظف واثنين من أفراد الدفاع المدني في الحال، بينما نُقل اللواء الشربيني إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يفارق الحياة بعد يوم من الحادث.

وإلى جانب خبرته الميدانية، كان اللواء متميزا أكاديميا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في علوم الشرطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كما كُرّم بمنحه نوط الامتياز من الطبقة الأولى في عيد الشرطة عام 2026.

بطل لم تمنعه رتبته

وقد ظهر اللواء في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يشارك في عملية إخماد الحريق، وسيطر الحديث عن الحريق واللواء الفقيد على نقاشات المصريين على المنصات، الذين أشادوا بوجود مدير الإدارة في الصفوف الأولى للمواجهة.

حيث كتبت منال مشيدة بشجاعته:

كان من الممكن أن يظل مدير الإدارة في مكتبه ويتلقى التقارير، ولكن لم تمنعه رتبته أو سنه من النزول إلى قلب الحدث ويصر إن يشارك بنفسه في عمليات الإنقاذ

واتفق معها طارق الذي قال:

مدير الحماية المدنية كان واقفا على رجليه ليحمي الأهالي من الخطر.. الحريق كان هيموت ناس كثيرة لولا تضحية رجال الحماية المدنية بأنفسهم

من جانب آخر، ركز مغردون على القيمة الإنسانية والمهنية لرجال الإطفاء، حيث علق يوسف:

للعلم رجل الحماية المدنية يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة دورات ومحاضرات وبعثات، الخلاصة هم كنز لأي دولة لابد من المحافظة على حياتهم

ولم تغب التحديات العمرانية عن النقاش، حيث أشار عباس إلى طبيعة المنطقة قائلا:

منطقة منشية ناصر عشوائية، مبانيها من دون تخطيط هندسي مدروس ومهددة بالانهيار لأنها من دون أساسات خرسانية مسلحة.. نرجو تطوير المنطقة وبناء مباني حديثة

خطوات استباقية

يُذكر أن منطقة منشية ناصر تشهد حاليا خطة عمرانية شاملة، حيث بدأت الحكومة المصرية بنقل الورش إلى مجمع خاص لتأمينها.

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وفي سياق متصل، تعمل وزارة الداخلية على تحديث منظومة الإطفاء من خلال استيراد بدلات مزودة بأجهزة تنفس ذاتي والاعتماد المتزايد على "روبوتات الإطفاء" للتعامل مع الحرائق في المناطق الضيقة والخطرة، فضلا عن تشديد الرقابة لإغلاق المنشآت غير المرخصة التي تفتقر لوسائل الأمان الصناعي.

ويُعد اللواء الشربيني من الكفاءات المشهود لها في جهاز الشرطة المصري؛ حيث تعامل ميدانيا مع عشرات الحرائق الكبرى طوال مسيرته.