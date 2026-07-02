تقرير أمريكي: مليونان بين قتيل وجريح بصفوف قوات روسيا وأوكرانيا

أظهرت تقديرات مركز أبحاث أمريكي أن حجم الخسائر في صفوف العسكريين جراء الحرب الروسية والأوكرانية -التي دخلت في فبراير/شباط الماضي عامها الخامس- قد تجاوز مليونيْ ضحية.

وأفاد التقرير -الذي نشره مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي أمس الأربعاء- بأن ما بين 400 ألف و450 ألف روسي قُتلوا منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022، من بين مجموع الضحايا البالغ 1.4 مليون بين قتلى وجرحى ومفقودين في صفوف القوات الروسية.

وفي المقابل، ذكر التقرير أنه -خلال الفترة نفسها- تكبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية تراوحت بين 125 ألفا و150 ألف قتيل، إضافة إلى ما بين 525 ألفا و625 ألف جريح.

ولفت المركز إلى أن عدد القتلى الروس في أوكرانيا يتجاوز بأربع مرات عدد القتلى الأمريكيين في كل الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، كما أنه يزيد بأكثر من تسع مرات على عدد القتلى الروس في كل النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية أيضا.

وكان المركز الأمريكي ذاته قد ذكر -في تقرير له صدر في يناير/كانون الثاني الماضي- أن إجمالي الخسائر البشرية الروسية والأوكرانية من العسكريين قد يصل إلى نحو 1.8 مليون شخص، وقد يرتفع إلى مليونيْ شخص بحلول فصل الربيع الماضي.

وقدّر حينها أن روسيا تكبدت 1.2 مليون ضحية -بما في ذلك ما يصل إلى 325 ألف قتيل من القوات- بين فبراير/شباط 2022 وديسمبر/كانون الأول 2025.

وذكر أن أوكرانيا تكبدت ما بين 500 ألف و600 ألف خسارة بشرية من العسكريين، تشمل ما يصل إلى 140 ألف قتيل.

ومنذ اندلاع الحرب، نجحت روسيا -استنادا إلى بيانات "معهد دراسة الحرب"- في السيطرة على نحو 19% من الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.

وتصاعدت وتيرة الهجمات مؤخرا بين الطرفين، حيث تركز العمليات العسكرية على استهداف منشآت حيوية، بينما فشلت الجهود الدولية في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.