بعد جنوح سفينة بهرمز.. ماذا تكشف البيانات الملاحية والصور الفضائية عن هويتها وموقعها؟

فتحت واقعة جنوح سفينة حاويات أجنبية في مضيق هرمز -كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية- بابا جديدا للتساؤل بشأن أمن الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية، في وقت لا يزال فيه ملف المرور البحري عبر المضيق حاضرا ضمن محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن سفينة حاويات أجنبية جنحت في مضيق هرمز بعد تحركها خارج ما وصفته بالمسار المحدد إيرانيا، مضيفة أن السفينة علقت بسبب ضحالة المياه في المسار الذي اختارته، ولم تتمكن من مواصلة الإبحار. ولم تذكر الوكالة الإيرانية اسم السفينة أو علمها أو رقم تعريفها البحري.

تطابق الإحداثيات

وأظهر تحليل بيانات ملاحية -أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عبر منصة مارين ترافيك- أن الموقع المعلن بصريا والمتداول للواقعة يتطابق مع موقع سفينة الحاويات "أريستا"، التي تحمل رقم التعريف البحري الدولي 9348493، وتظهر بياناتها وهي في حالة "جنوح" قرب جزيرة هرمز الإيرانية.

وتُظهر مراجعة سجلات السفينة في منصة مارين ترافيك أن حالة نظام التعريف الآلي للسفينة "أريستا" تغيرت إلى "جانحة" لأول مرة ضمن البيانات المتاحة يوم 17 مارس/آذار الماضي، بعدما كانت تعرض حالتها السابقة بوصفها "راسية".

وسجلت المنصة تغيرا مؤقتا آخر يوم 1 مايو/أيار، حين انتقلت حالة السفينة من "جانحة" إلى حالة "إبحار باستخدام المحرك"، قبل أن تعود بعد 9 دقائق فقط إلى حالة "جانحة" عند سرعة صفر عقدة. وتعرض أحدث بيانات السفينة الحالة نفسها، مع تموضعها قرب جزيرة هرمز، ورفعها علم جزر القمر، وإظهار وجهتها الملاحية إلى عسلوية في إيران.

وتدعم صور ملتقطة عبر القمر الأوروبي "سينتينال-2" بين 18 مارس/آذار و1 يوليو/تموز الجاري هذا التطابق، إذ تُظهر جسما بحريا ثابتا في المياه الضحلة شمال جزيرة هرمز، عند نطاق قريب من الإحداثيات التي تعرضها بيانات التتبع الملاحية للسفينة، مع تغير لوني واضح في المياه حول موقعها.

عقوبات وتغيير أسماء وأعلام

وتكشف بيانات خصائص السفينة في مارين ترافيك أن "أريستا" سفينة حاويات تبلغ طاقة نقلها 1578 حاوية، كما تُظهر سجلات الأسماء السابقة للسفينة أنها حملت اسم "غاوجا" قبل تغيير اسمها إلى "أريستا" في سبتمبر/أيلول 2025.

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وتضع هذه النقطة السفينة في سياق أوسع من مجرد واقعة جنوح، إذ تُظهر سجلات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن السفينة ذات رقم التعريف نفسه 9348493 أُدرجت على قوائم العقوبات تحت اسمها السابق "غاوجا"، وكانت حينها ترفع علم بنما.

وفي إشعار منشور بالسجل الفدرالي الأمريكي، وُصفت "غاوجا" بأنها ممتلكات محظورة على أساس أن لشركة "ريل شيبينغ" مصلحة فيها، وذلك بموجب البرنامج المرتبط بالأمر التنفيذي 13902 الخاص بإيران.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت في يوليو/تموز 2025 إن شبكة حسين شمخاني لا تقتصر على مبيعات النفط، بل تدير أيضا أسطولا من سفن الحاويات ينقل بضائع من إيران وإليها، مشيرة إلى أن شركة "ريل شيبينغ" كانت تدير 7 سفن حاويات ضمن هذه الشبكة، بينها السفينة "غاوجا" ذات رقم التعريف البحري نفسه.

هرمز في قلب التفاوض

وتأتي واقعة السفينة في لحظة حساسة بشأن قواعد المرور في مضيق هرمز، إذ قالت وزارة الخارجية القطرية في 30 يونيو/حزيران المنقضي إن الاجتماعات الفنية بين إيران والولايات المتحدة مستمرة بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر الوسطاء، وإن مضيق هرمز من القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني والوضع الإقليمي الأوسع.

وأكدت الدوحة موقفها الرافض لأي عوائق أمام حرية الملاحة في المضيق، ووصفت هرمز بأنه ممر مائي دولي، مشددة على أن موقفها يستند إلى احترام القانون البحري الدولي وضمان حرية الملاحة.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية أن بحرية الحرس الثوري تحذر ربابنة السفن ومالكيها وشركات الشحن من أن أي دخول أو خروج عبر مسارات غير ما تسميه إيران "مسار الاقتدار" في الخليج قد يؤدي إلى حوادث غير قابلة للتدارك.