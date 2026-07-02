في اليوم الألف من إبادة غزة.. غارات إسرائيلية تحصد أرواح 4 شهداء

استُشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون، مساء اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي عائلة نازحة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومع الاستهداف الأخير، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ صباح اليوم إلى 4 شهداء و15 مصابا على الأقل في غارات إسرائيلية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مسيّرة إسرائيلية أغارت بأكثر من صاروخ على خيمة تؤوي عائلة نازحة، لتسفر عن شهيدين و10 مصابين، نُقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ووُصفت جروح بعضهم بالخطرة.

واستهدف الاحتلال دراجة نارية في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من بينهم أطفال، جرى نقلهم إلى مجمع العودة الطبي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه، إثر استهداف سابق بمسيّرة إسرائيلية على منطقة مواصي خان يونس.

ومع مرور ألف يوم على اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، يواصل الاحتلال القصف الجوي، بالتزامن مع القصف المدفعي وعمليات النسف المستمر في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، إذ تشهد بين الفينة والأخرى إطلاق وابل من القذائف المدفعية باتجاه منازل الغزيين المتبقية.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، فقد بلغ مجموع الشهداء منذ بدء الحرب 73 ألفا و66 شهيدا، بينهم أكثر من 21 ألفا و500 طفل، وأكثر من 12 ألفا و500 شهيدة.

أما المصابون، فقد أحصى المكتب الحكومي إصابة 173 ألفا و514 فلسطينيا منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.