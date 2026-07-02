القطرية تسيّر أولى رحلاتها إلى بورتسودان بعد انقطاع 3 سنوات

أعلنت الخطوط الجوية القطرية وصول أولى رحلاتها إلى مطار بورتسودان في السودان، اليوم الخميس، في أول رحلة منتظمة لها إلى السودان بعد انقطاع استمر 3 سنوات.

وقال سفير السودان لدى دولة قطر، بدر الدين عبد الله محمد أحمد، في تصريحات صحفية بمطار بورتسودان: "ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تجسيدا للإرادة السياسية للقيادة الرشيدة في البلدين، ونتطلع إلى أن تحط طائرات الخطوط القطرية في مطار الخرطوم الدولي قريبا".

وأكد السفير أن عودة الناقل القطري تعني "عودة الزخم للعلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية والفنية كافة".

وتقدم السفير السوداني بالشكر لكل من أسهم في إنجاز هذه الخطوة، معربا عن ثقته في أن تكون "البداية لعودة مزيد من شركات الطيران العربية والدولية إلى السودان"، ومؤكدا استعداد الجهات الرسمية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لزيادة رحلات القطرية إلى بورتسودان والخرطوم ومدن السودان الأخرى.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت تعليق عملياتها الجوية في السودان بشكل كامل في 16 أبريل/نيسان 2023، عقب إغلاق مطار الخرطوم الدولي ومجال المدينة المدني نتيجة تفجر الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

من جانبه، قال سفير دولة قطر لدى السودان، السيد محمد إبراهيم السادة، إن تدشين رحلات القطرية إلى بورتسودان كان "محط أنظار وترقب منذ فترة"، ويعكس حرص البلدين على استدامة العلاقات الثنائية العميقة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية رغم التحديات.

وأكد أن "دولة قطر ستظل داعمة لسيادة السودان ووحدة أراضيه، وترسيخ دعائم السلام في كل أرجائه، وستظل سندا للأشقاء في السودان حتى ينال مكانته اللائقة بين الدول".

وأشاد بالجهود التي بذلتها الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الجهات السودانية المختصة لتذليل العقبات واستئناف الرحلات، واصفا ذلك بأنه "استكمال لجسر الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين".