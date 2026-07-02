في نصف عام.. 11 شهيدا بالقدس وأكثر من 25 ألف مستوطن يقتحمون الأقصى

استشهد 11 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة، فيما اقتحم أكثر من 25 ألف مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

أعلنت ذلك محافظة القدس، في تقرير يرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي "الممنهجة" في النصف الأول من عام 2026.

وذكرت المحافظة أن الاحتلال واصل إجراءاته الرامية إلى فرض مزيد من القيود على المدينة وأهلها، إضافة إلى تكريس واقع جديد يمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.

أشار التقرير إلى استشهاد 11 فلسطينيا نتيجة استمرار سياسة القتل الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم ثلاثة قتلهم المستوطنون، إضافة إلى إصابة 191 بالرصاص أو الاعتداء بالضرب.

وشهد المسجد الأقصى خلال نفس الفترة تصعيدا ملحوظا في وتيرة الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية، حيث بلغ عدد المقتحمين 25 ألفا و604 مقتحمين.

ومن الانتهاكات التي تعرض لها المسجد إغلاقه بالكامل بين 28 فبراير/شباط و9 أبريل/نيسان والسماح للمستوطنين بإدخال وتوزيع لفائف توراتية للصلوات وأداء الطقوس التلمودية العلنية، بما فيها الرقص، والسجود الملحمي، والنفخ في البوق داخل باحات المسجد، وتكرار محاولات إدخال قرابين إليه.

وعن اعتداءات المستوطنين، ذكرت المحافظة أن الفترة ذاتها شهدت 269 اعتداء من تنفيذ المستوطنين بما في ذلك اعتداءات جسدية وإطلاق نار وإيذاء جسدي وإحراق ممتلكات والاستيلاء على منازل، وإقامة بؤر استيطانية.

وخلال النصف الأول من عام 2026 اعتقل الاحتلال 666 فلسطينيا بالقدس، بينهم 35 طفلا و21 سيدة، وأصدر 31 قرارا بالحبس المنزلي، و762 قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى والقدس القديمة، و10 قرارات منع من السفر.

ورصدت المحافظة 288 عملية هدم وتجريف، وهي الأعلى لنصف عام مقارنة بالأعوام الخمسة الأخيرة، إضافة إلى رصد 352 إخطارا أو قرار هدم.

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على صعيد التوسع الاستيطاني، ذكرت أن أذرع الاحتلال المختلفة أعلنت عن 89 مخططا ومشروعا ونشاطا استيطانيا خلال النصف الأول من عام 2026 منها 21 مخططا تمت المصادقة عليها وتشمل إنشاء 2435 وحدة استيطانية.