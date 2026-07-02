أول طائرة لـ"السورية" من أمستردام تصل دمشق.. ماذا عن رحلات ألمانيا؟

أطلقت الخطوط الجوية السورية، اليوم الخميس، أولى رحلاتها الجوية المباشرة بين دمشق والعاصمة الهولندية أمستردام، في خطوة تؤذن بعودة الناقل الوطني السوري إلى الأجواء الأوروبية بعد سنوات طويلة من الغياب.

وأظهرت بيانات ملاحية حية رصدتها منصات تتبع حركة الطيران، مغادرة الرحلة الافتتاحية الأولى مطار سخيبول في أمستردام عند الساعة 10:20 صباحا بالتوقيت المحلي متوجهة إلى مطار دمشق الدولي.

وبحسب البيانات الملاحية، جرى تشغيل هذه الرحلة عبر طائرة من طراز "إيرباص إيه 320" استأجرتها الخطوط الجوية السورية للعمل لصالحها من شركة "هيستون إيرلاينز" (Heston Airlines).

وفي وقت لاحق عصر اليوم، أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) وصول الرحلة القادمة من مدينة أمستردام إلى مطار دمشق الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران أنور عقّاد، إن تسيير أولى الرحلات الجوية بين دمشق وأمستردام يمثل صلة الوصل الأساسية لربط السوريين المغتربين بوطنهم.

وأشار حسبما نقلت عنه "سانا"، إلى أن هذه "الخطوة مقدمة لسلسلة من المحطات الدولية التي سيتم الإعلان عنها تباعاً"، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابية حول دخول مشغلين أوروبيين على خط تسيير الرحلات إلى سوريا.

أسباب الانقطاع

ويأتي استئناف حركة الطيران المباشرة بين البلدين بعد انقطاع دام نحو 14 عاما، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012؛ حيث فرض الاتحاد الأوروبي حينها حزمة عقوبات اقتصادية شملت حظر الطيران السوري من الهبوط في المطارات الأوروبية أو عبور أجوائها.

وجاء القرار الأوروبي آنذاك استنادا إلى ما وصفه مجلس الاتحاد بـ "القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان".

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ولم تشهد هذه القيود أي تغيير إلا بعد التحولات الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق أواخر عام 2024، وهو ما فتح الباب أمام مراجعة حظر الطيران المفروض على الملاحة المدنية السورية.

خطط لتوسيع الوجهات

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية، عمر الحصري، قد أشار في تصريحات لـ "سوريا الآن" إلى الاقتراب من استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وألمانيا، مضيفا: "نتطلع إلى صدور القرار النهائي من الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة بما يتيح إعادة هذا الخط الحيوي بعد سنوات من التوقف".