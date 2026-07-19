مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإخطارات إخلاء لمنازل شمال القدس

القدس – اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد المسجد الأقصى، وسط تصعيد ميداني إسرائيلي في المدينة المحتلة ومحيطها.

وقالت محافظة القدس – في بيان – إن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى بلغ 214، ونفذوا اقتحاماتهم شكل مجموعات على فترتين: قبل الظهر وبعده.

إبعاد وهدم

كما ذكرت المحافظة أن الاحتلال أصدر قرارا عسكريا بإبعاد عضو هيئة العمل الوطني في القدس، الناشط أحمد الصفدي والناشط ناصر الهدمي ونشطاء آخرين عن المسجد الأقصى.

وعلى صعيد آخر، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء عدد من المنازل الفلسطينية في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة تمهيدا لهدمها.

وقالت المحافظة -في بيان- إن الاحتلال وزع أوامر لـ22 منزلا، وأمهل أصحابها مدة أقصاها أسبوعا لإخلائها، تمهيدا لهدمها. موضحة أنها جزء من 30 منزلا صدر بحقها إخطارات هدم.

اعتقال وإغلاق

وليس ببعيد عن كفر عقب اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، وتمركزت عند مدخله، فيما توغلت آليات أخرى داخل أحياء المخيم، واقتحمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت أحد السكان.

وأوضحت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اعتلت مبنى اللجنة الشعبية ومكتب محافظة القدس خلال الاقتحام، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بشكل كثيف وعشوائي أثناء الاقتحام وخلال الانسحاب.

وفي السياق، قالت المحافظة إن جيش الاحتلال وضع مكعبات إسمنتية تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية على طريق يربط بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس المحتلة.