مقتل جندي لبناني بانفجار آلية للجيش والاحتلال يواصل هجماته في الجنوب

أعلن الجيش اللبناني -السبت- مقتل أحد جنوده وإصابة ضابط وعسكري آخر بجروح إثر انفجار بآلية تابعة للجيش في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان "استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري".

وأكد الجيش اللبناني أنه يواصل التحقيق في الواقعة، ‌‌من دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ما وصفه بـ"الجسم المشبوه".

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي -السبت- إن المركبة مرت فوق عبوة ناسفة في منطقة ‌‌المنصوري، مضيفا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبوة لا تعود إلى الجيش الإسرائيلي.

وأكد جيش الاحتلال أن جنوده لم يكونوا موجودين في المنطقة عند وقوع الحادثة، موضحا أن مركبة الجيش اللبناني دخلت ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" من دون تنسيق سابق مع إسرائيل، وهو ما يخالف "نظام التنسيق القائم" بين الطرفين، على حد تعبيره.

غارات وتفجيرات إسرائيلية

على الصعيد الميداني، واصل الاحتلال اعتداءاته على مناطق متفرقة جنوبي لبنان، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات وإلقاء قنابل صوتية وقطع أشجار، مما أسفر عن إصابات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال أقدمت على قطع جميع الأشجار المزروعة على جوانب الطرق في مدينة بنت جبيل، في تصعيد جديد للانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

ولم يسلم قضاء صور بمحافظة الجنوب من اعتداءات الاحتلال، إذ أطلقت القوات الإسرائيلية -فجر السبت- عددا من الصواريخ على أحياء بلدة المنصوري المتاخمة لمزرعة بيوت السياد.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على حي المشاع الواقع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري، في حين شن الطيران الحربي غارات على المنطقة ذاتها.

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أما في قضاء النبطية، فنفذ الجيش الإسرائيلي -عصر السبت- تفجيرا كبيرا عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة النبطية الفوقا بغارة، بعدما كان الطيران الحربي قد أغار -مساء الجمعة- على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية.

حزب الله يشيّع عددا من مقاتليه

وفي سياق متصل، شيع حزب الله -أمس السبت- جثث 44 شخصا، معظمهم من مقاتليه، في بلدة مجدل سلم جنوبي لبنان، بعد مقتلهم جراء القصف والمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت بلدية مجدل سلم قد أعلنت -الأربعاء الماضي- أن عدد الذين سيُشيَّعون في الجنازة الجماعية يبلغ 44 شخصا.

وبحسب لائحة النعي، شملت مراسم التشييع أيضا حسين وهيب ياسين، الذي وصفه حزب الله بـ"القائد الجهادي".

وأقيمت مراسم التشييع في البلدة الواقعة بقضاء بنت جبيل، حيث لُفّت النعوش براية حزب الله، ورفع الكشافة المشاركون صور المقاتلين الذين جرى تشييعهم.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية -السبت- ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 4328 قتيلا و12227 جريحا.

ورغم توقيع "الاتفاق الإطاري" برعاية أمريكية في 26 يونيو/حزيران الماضي، فإن إسرائيل تواصل الاعتداء على الأراضي اللبنانية، في انتهاك صارخ للاتفاق الذي ينص على انسحاب إسرائيلي متسلسل من لبنان، بدأ من منطقتين تجريبيتين في الجنوب.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب في عامي 2023 و2024 والعدوان الذي بدأ في 2 مارس/آذار الماضي.