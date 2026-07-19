قطر وتركيا تؤكدان أولوية الدبلوماسية وتنفيذ التفاهم الأمريكي الإيراني

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء القطري خلال استقباله وزير الخارجية التركي الذي يزور الدوحة، اليوم الأحد، ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما اتُّفق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حفاظا على أمن المنطقة وصون المكتسبات المتحققة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إيران على أراضي الدولة، وعلى أراضي الأردن والبحرين والكويت، معتبرة إياها انتهاكا لسيادة الدول المستهدفة.

وقالت الخارجية -في بيان- إن استمرار هذه الاعتداءات يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما حمّلت الخارجية القطرية إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب.