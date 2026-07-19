"قطر الخيرية" تطلق مبادرة لإجراء 830 عملية جراحية في سوريا

أطلقت جمعية "قطر الخيرية "، اليوم الأحد، مبادرة "دفعة بلاء " في سوريا، بالتعاون مع وزارة الصحة السورية، وتهدف إلى تقديم دعم طبي للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وشارك السفير القطري لدى دمشق، خليفة عبد الله آل محمود الشريف، في فعالية إطلاق المبادرة التي تستهدف إجراء أكثر من 830 عملية جراحية تخصصية تشمل جراحات القلب المفتوح، وإصلاح التشوهات الخلقية والقلبية للأطفال، وزراعة القوقعة لفاقدي السمع، بالإضافة إلى عمليات إزالة الساد (المياه البيضاء) من العيون.

وتشمل القوائم الطبية المستهدفة بالعمليات الجراحية المرضى في محافظات دمشق، حلب، حمص، حماة، وإدلب.

تحدي ليلة 27

وتأتي هذه المبادرة الطبية في سوريا كجزء من مخرجات حملة "تحدي ليلة 27 " الإنسانية التي نظمتها "قطر الخيرية " خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الماضي.

وقد تمكنت الحملة عبر بث مباشر استمر لثلاث ساعات عبر الإنترنت، من جمع تبرعات تجاوزت قيمتها 40 مليون ريال قطري (نحو 11 مليون دولار أمريكي) بمشاركة أكثر من 38 ألف متبرع.

وتستهدف الحملة تمويل نحو 6770 عملية جراحية، إلى جانب تقديم علاجات سوء التغذية ودعم مرضى السرطان، ويمتد نطاقها الصحي ليشمل حالات داخل دولة قطر بالإضافة إلى 17 دولة حول العالم تعاني من فجوات في خدمات الرعاية الصحية، من بينها سوريا، واليمن، وموريتانيا، والصومال، وبنغلاديش.