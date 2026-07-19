دخان حرائق الغابات يشعل خلافا بين الولايات المتحدة وكندا

تصاعد السجال بين الولايات المتحدة وكندا بشأن دخان حرائق الغابات الممتد عبر الحدود، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإضافة كلفة التلوث إلى الرسوم الجمركية على السلع الكندية، بينما وصفت حكومة أونتاريو انتقاداته بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وحمّل ترمب كندا مسؤولية انتشار الدخان في مناطق واسعة من الولايات المتحدة، متهما إياها بعدم صيانة غاباتها على نحو سليم.

وقال عبر منصته تروث سوشيال إن ما وصفه بالإهمال الكندي يتكرر سنويا، ويكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات، مضيفا أن كلفة التعامل مع التلوث ينبغي أن تضاف إلى الرسوم الجمركية التي تدفعها كندا حاليا.

وأضاف ترمب، الذي تتسم علاقته مع رئيس الوزراء مارك كارني بالعداء، أنه سيتصل بالزعيم الكندي لمعرفة ما ينوي فعله حيال هذا الوضع "غير المقبول على الإطلاق"، في حين لم يصدر تعليق فوري عن مكتب كارني.

وتبلغ المساحة الإجمالية المحترقة من الغابات الكندية حتى الآن ما يقرب من 28 ألفا و500 كيلومتر مربع، وهي أقل بكثير من المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.

لكن ⁠الرياح حملت الدخان جنوبي الحدود، مما دفع السلطات الأمريكية إلى إصدار تنبيهات بشأن ⁠جودة الهواء وتحذيرات صحية في أجزاء من الولايات المتحدة، منها نيويورك والمناطق الشرقية من ولايتي أوهايو ووست فرجينيا، ومعظم ولايتي ‌بنسلفانيا ونيوجيرسي، وفي جزء كبير من ولاية فرجينيا، وجميع ولايات ميريلاند وديلاوير وواشنطن العاصمة.

رد كندي

وردّ رئيس وزراء إقليم أونتاريو، دوغ فورد، بأن الانتقادات الأمريكية للجهود الكندية في مواجهة الحرائق "غير مقبولة"، مؤكدا أن بلاده كانت ستساند الولايات المتحدة لو واجهت ظروفا مماثلة.

وقال فورد إن الحرائق أتت على 1.6 مليون فدان من الغابات في أونتاريو أكثر أقاليم كندا سكانا، مضيفا أنه لا يوجد سقف للإنفاق من أجل حماية السكان.

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وطالب فورد الرئيس الأمريكي بإلغاء الرسوم الأمريكية على الأخشاب الكندية إذا أراد من كندا إزالة غاباتها، معتبرا أن تسهيل تصدير الأخشاب قد يسهم في معالجة المشكلة.

يذكر أنه بعد فترة وجيزة من توليه منصبه عام 2025، فرض ترمب رسوما جمركية على عدد من الواردات الرئيسية من كندا.

حرائق جديدة

وفي السياق، قالت وزيرة الطوارئ الكندية إليانور أولشفسكي إن القوات المسلحة ستستخدم طائرات لإجلاء سكان بلدة فورت هوب النائية في شمال غرب أونتاريو، بعدما أجلت السلطات بالفعل آلاف الأشخاص من المناطق المتضررة.

وأشارت وزيرة الطوارئ إلى تاريخ طويل من الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا في مكافحة حرائق الغابات على جانبي الحدود بين البلدين.

وكانت السلطات الكندية قد أعلنت ورود بلاغات عن 69 حريقا جديدا في الغابات، ليرتفع إجمالي الحرائق في كندا إلى 955.

ويقول خبراء ‌المناخ ⁠إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى جفاف الأخشاب وزيادة حرائق الغابات في السنوات القليلة الماضية في كندا، التي تضم بعضا من أكبر مساحات الغابات في العالم.