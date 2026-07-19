لم تقتصر الضربات الأمريكية الأخيرة في إيران على الساحل الجنوبي أو على محيط مضيق هرمز، بل امتدت فيما بين 7 و18 يوليو/تموز الجاري إلى عمق البلاد، لتشمل موانئ ومنشآت بحرية ومطارات وقواعد عسكرية ومواقع مرتبطة بالدفاع الجوي والبرنامج النووي، في موجات متتالية تركز جانب كبير منها حول مضيق هرمز وطرق الإمداد المؤدية إلى الموانئ الإيرانية.

وأعدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة خريطة استنادا إلى صور أقمار صناعية، ومشاهد ميدانية جرى تحديد مواقعها جغرافيا، وبيانات رسمية صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، توثق عشرات المواقع التي أصيبت بضربات أو ظهرت داخلها آثار جديدة، موزعة على 18 مقاطعة داخل 9 محافظات إيرانية.

وتظهر الخريطة اتساع النطاق الجغرافي للهجمات من جزر وموانئ هرمزغان وسيستان وبلوشستان جنوبا، وصولا إلى مواقع عسكرية ونووية في محافظات بوشهر ومركزي وخوزستان وفارس وهمدان وسمنان وكلستان، دون أن تمثل حصرا شاملا لجميع الضربات، وإنما تقتصر على المواقع التي أمكن تحديدها والتحقق منها بصورة مستقلة عبر المصادر المفتوحة.

وتكشف القراءة العامة لهذه الخريطة أن الثقل الجغرافي للهجمات تركز بوضوح في الجنوب الإيراني، ولا سيما حول مضيق هرمز وطرق الإمداد المؤدية إلى الموانئ، ثم امتد إلى منشآت وقواعد في الداخل.

خريطة الضربات

وتظهر الخريطة أن كثافة الضربات تركزت بصورة رئيسية في المحافظات الجنوبية والساحلية.

وتكشف صور التقطها القمر الأوروبي "سنتينال-2″، وحللتها وحدة المصادر المفتوحة، آثارا وتغيرات داخل عدد من المواقع المدرجة على الخريطة، بينها ميناء الشهيد كلانتري في تشابهار، ومطار إيرانشهر، ومعسكر اللواء الميكانيكي 388 في بامبور، وموقع عسكري في سراوان، ومنشآت بحرية وعسكرية في بندر عباس وجاسك وسيريك، ومواقع في بوشهر وخنداب والأهواز.

ميناء ومطار وثكنات عسكرية

في محافظة سيستان وبلوشستان، تظهر الضربات كأنها ترسم خطا متصلا من الساحل إلى الداخل.

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ففي ميناء الشهيد كلانتري بمدينة تشابهار، تكشف مقارنة صور التُقطت في 5 و10 و15 يوليو/تموز الجاري ظهور آثار متتالية في محيط برج التحكم في حركة الملاحة البحرية، ثم تمتد التغيرات الظاهرة في الصورة الأحدث إلى مستودعات ومنشآت مجاورة.

وتظهر الصورة الملتقطة في 10 يوليو/تموز أثرا جديدا عند برج التحكم، لم يكن ظاهرا قبل بدء موجة الضربات، بينما تكشف صورة 15 يوليو/تموز تغيرات إضافية داخل نطاق الميناء، مما يشير إلى تعرض الموقع لأكثر من ضربة خلال الفترة الفاصلة بين الصور.

وفي مطار إيرانشهر، أظهرت مقارنة بين صور التُقطت يومي 8 و9 يوليو/تموز تغيُّر نحو 4 مواضع داخل نطاق المطار، تركزت قرب منشآت ومبان موزعة بمحاذاة المدرج، بالتزامن مع تداول مشاهد ميدانية أظهرت تصاعد النيران والدخان من المنطقة عقب انفجارات.

وعلى مقربة من المطار، ضُرب معسكر اللواء الميكانيكي 388 التابع للقوة البرية بالجيش الإيراني في بامبور، إذ تُظهر المقارنة بين صورتي 12 و15 يوليو/تموز تغيرات جديدة داخل مجموعة من المباني وسط المعسكر.

وقالت القوة البرية الإيرانية إن المعسكر استُهدف بـ13 صاروخا أصابت مساكن للجنود ومبنى للضيافة ومواقع للحراسة، مما أسفر عن مقتل 7 من الجيش وإصابة 13 آخرين.

أما في سراوان قرب الحدود الباكستانية، فقد أظهرت صورة التُقطت في 15 يوليو/تموز تغيرا جديدا داخل موقع عسكري مقارنة بصورة سابقة التُقطت في 12 يوليو/تموز، من دون أن تتيح دقة الصور تحديد طبيعة الضرر الإنشائي بدقة.

ويظهر توزيع هذه المواقع داخل المحافظة امتداد الضربات من ميناء تشابهار على ساحل بحر عُمان إلى إيرانشهر وبامبور في الداخل، ثم سراوان قرب الحدود الشرقية، لتشمل منشأة بحرية ومطارا وثكنة للجيش وموقعا عسكريا في سراوان.

حلقة هرمز

تبدو محافظة هرمزغان الأكثر كثافة في عدد المواقع المستهدفة أو المرصودة داخل الخريطة، بالنظر إلى موقعها المباشر على مضيق هرمز، وما تضمه من منشآت بحرية وعسكرية وجزر إستراتيجية.

وشملت المواقع المحددة منشآت وموانئ في سيريك وكوهستاك وجاسك وبندر عباس، إلى جانب مواقع في جزر قشم وهنغام وأبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.

في سيريك على الساحل الشرقي للمضيق، أظهرت مقارنة بين صور التُقطت يومي 6 و8 يوليو/تموز اختفاء جزء من سقف مبنى داخل قاعدة بحرية وظهور آثار انهيار في داخله، إلى جانب تغير عند رافعة كانت موجودة على أحد الأرصفة.

وفي كوهستاك، ظهر أثر داكن جديد عند الطرف الخارجي لرصيف صيد، بالتزامن مع مشاهد أظهرت حرائق وانفجارات في المنطقة، كما رُصدت آثار أخرى داخل موقف للسيارات في ميناء بوشت شهر لصيد الأسماك بمدينة بندر عباس.

وكشفت الصور في جاسك عن تغيرات في عدة مواضع داخل منشأة بحرية، شملت مبنى بمحاذاة الحوض البحري وموقعا قرب الطريق الرئيسي شمالي المنشأة، إضافة إلى موضع آخر داخل نطاقها.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف منشأة لصيانة الغواصات والسفن في بندر عباس، ضمن ضربات قالت إنها استهدفت قدرات بحرية إيرانية وهدفت إلى إضعاف قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية.

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وفي وسط بندر عباس، تظهر المقارنة بين صور التُقطت يومي 11 و18 يوليو/تموز أثرا جديدا عند مبنى تابع لهيئة تنظيم الاتصالات، لكن دقة الصور لا تسمح بتحديد طبيعة الضرر أو مدى امتداده داخل المبنى.

ولا تقتصر المواقع المدرجة على المنشآت التي ظهرت فيها آثار واضحة بصور الأقمار الصناعية، إذ تضم الخريطة أيضا نقاطا تمكنت الوحدة من تحديدها استنادا إلى بيانات سنتكوم ومشاهد ميدانية موثقة، بينها مواقع دفاع ساحلي وتخزين صواريخ وقدرات بحرية في الجزر المحيطة بالمضيق.

منشآت عسكرية ونووية

في محافظة بوشهر، انتقلت الضربات أو آثارها المرصودة إلى محيط أكثر حساسية، قرب منشآت عسكرية ونووية.

ففي محيط محطة بوشهر النووية، أظهرت مقارنة بين صور التُقطت يومي 7 و12 يوليو/تموز بقعا داكنة جديدة داخل نطاق المحطة والمنشآت المساندة لها، بينها موضع داخل محيط المنشأة وعلى مسافة محدودة من القبة الرئيسية للمفاعل.

ولا تتيح دقة صور "سنتينال-2" تحديد طبيعة الأضرار داخل المباني أو تأكيد إصابة مكونات المفاعل نفسه، وإنما توثق ظهور آثار لم تكن موجودة في الصورة السابقة داخل نطاق المنشأة.

كما رُصدت آثار ضربات في قاعدة عسكرية تقع بين مدينة بوشهر وبلدة جُغادك، شملت جزءا من مدرج الطيران وعدة مواضع قرب منشآت ومبان موزعة شمالي المدرج وجنوبيه.

وفي عسلوية، أظهرت مشاهد ميدانية حرائق في عدد من القوارب عند أحد الأرصفة، بينما تضمنت الخريطة مواقع أخرى مرتبطة بالدفاع الجوي ومنصات إطلاق صواريخ في المحافظة.

أما في محافظة مركزي، فأظهرت الصور ظهور بقعة داكنة جديدة داخل منشأة مرتبطة بالبرنامج النووي في خنداب، بالقرب من مجموعة المباني الرئيسية، خلال الفترة الفاصلة بين الصور الملتقطة في 8 و13 يوليو/تموز.

ضربات قرب الأهواز

وفي محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، شملت المواقع المحددة على الخريطة منشآت ومطارات عسكرية في الأهواز وآغاجاري ودزفول، إلى جانب مواقع أخرى ظهرت بالقرب منها مشاهد حرائق وانفجارات.

وفي الأهواز، تظهر المقارنة بين صورتي 13 و18 يوليو/تموز تغيرات محدودة داخل الجزء الغربي من مجمع عسكري، وتتركز التغيرات عند عدة مبان داخل نطاق متقارب.

وشهدت المدينة خلال الفترة نفسها إجلاء 211 مريضا من مستشفى بقائي التخصصي، بعدما قالت السلطات الإيرانية إن انفجارات وقعت في محيطه وأدت إلى خروجه مؤقتا من الخدمة.

كما أظهرت مشاهد ميدانية اندلاع حريق داخل مستودع في مطار آغاجاري، بينما تضمنت الخريطة قاعدة وحدتي، المعروفة بقاعدة المقاتلات التكتيكية الرابعة في دزفول، ضمن المواقع التي جرى تحديدها استنادا إلى البيانات والمشاهد المتاحة.

طرق الإمداد

ويظهر تحليل التوزيع الجغرافي للمواقع تركز جانب كبير من الضربات على منشآت بحرية ورادارات ومواقع دفاع ساحلي تحيط بمضيق هرمز، بالتوازي مع استهداف مطارات وثكنات ومنشآت لوجستية وطرق وجسور في مناطق داخلية متباعدة.

وأعلنت سنتكوم في أحدث بياناتها استهداف منشآت للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، ضمن حملة قالت إنها تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تعطيل الملاحة وتهديد السفن التجارية.