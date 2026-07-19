أخبار|إندونيسيا

بعد أيام في البحر.. إنقاذ 5 ناجين من غرق قارب إندونيسي

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Images shared by Indonesia's Search and Rescue Agency show five survivors from a passenger boat that sank off eastern Indonesia, including a seven-year-old girl, being rescued after floating at sea for three days. The vessel, which was carrying more than 70 people, sank as it sailed near Selayar, a small island south of the larger Sulawesi. IMAGES AND SOUNDBITES
الناجون الخمسة ظلوا في البحر 3 أيام بعد تجميع عبوات بلاستيكية للطفو فوق المياه (الفرنسية)
Published On 19/7/2026

أنقذت مجموعة من الصيادين 5 ناجين من قارب ركاب غرق قبالة سواحل شرق إندونيسيا، بينهم طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد أن ظلوا يطفون في البحر 3 أيام، حسبما أكد مسؤول إندونيسي اليوم الأحد.

وغرق القارب، الذي كان يقل أكثر من 70 شخصا، الأربعاء أثناء إبحاره بالقرب من جزيرة سيلايار الصغيرة الواقعة جنوب جزيرة سولاويزي الأكبر.

وأخبر الناجون فرق الإنقاذ أنهم كانوا ضمن مجموعة من 25 شخصا قبل أن تفصلهم رياح عاتية عن المجموعة.

Images shared by Indonesia's Search and Rescue Agency show five survivors from a passenger boat that sank off eastern Indonesia, including a seven-year-old girl, being rescued after floating at sea for three days. The vessel, which was carrying more than 70 people, sank as it sailed near Selayar, a small island south of the larger Sulawesi. IMAGES AND SOUNDBITES
صورة نشرتها وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية لجهود البحث عن الناجين والمفقودين بغرق القارب (الفرنسية)

"وسائل بدائية"

وقال مسؤول البحث والإنقاذ المحلي محمد عارف أنور، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه بعد غرق القارب أنقذ كل من الركاب نفسه باستخدام "أي معدات أو وسائل طفو بدائية وجدها".

وشرح أن الناجين قاموا بتجميع عبوات بلاستيكية وقطع من الفلين وربطوها بحبال، ثم تسلقوا فوقها.

وأوضح أن مجموعة من الصيادين المحليين أنقذت بعد ظهر أمس السبت الناجين الخمسة من غرق القارب، ثم أبلغوا السلطات طلبا للمساعدة.

Images shared by Indonesia's Search and Rescue Agency show five survivors from a passenger boat that sank off eastern Indonesia, including a seven-year-old girl, being rescued after floating at sea for three days. The vessel, which was carrying more than 70 people, sank as it sailed near Selayar, a small island south of the larger Sulawesi. IMAGES AND SOUNDBITES
إحدى الناجيات من غرق القارب قرب جزيرة سيلايار الإندونيسية (الفرنسية)

وذكر مسؤول البحث أن الناجين بدوا منهكين وضعفاء بعد أن ظلوا يطفون لأيام دون طعام أو ماء كافٍ، لكنهم تمكنوا من البقاء على قيد الحياة بتناول عبوات من المعكرونة سريعة التحضير والبسكويت.

وأضاف أن 5 سفن كبيرة وطائرة استطلاع ومروحية لا تزال تبحث عن عشرات المفقودين، في حين أوضح رجال الإنقاذ أن السفينة سجلت 50 شخصا فقط على متنها، لكن التحقق كشف عن وجود 78 شخصا.

يُذكر أنه في يناير/كانون الثاني لقي 3 سياح إسبان حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة الساحل الشرقي لإندونيسيا. وأُدرج صبي يبلغ من العمر 10 سنوات في عداد المفقودين رسميا بعد أن أوقفت السلطات عمليات البحث.

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المصدر: الفرنسية

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