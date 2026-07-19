بعد أيام في البحر.. إنقاذ 5 ناجين من غرق قارب إندونيسي

أنقذت مجموعة من الصيادين 5 ناجين من قارب ركاب غرق قبالة سواحل شرق إندونيسيا، بينهم طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد أن ظلوا يطفون في البحر 3 أيام، حسبما أكد مسؤول إندونيسي اليوم الأحد.

وغرق القارب، الذي كان يقل أكثر من 70 شخصا، الأربعاء أثناء إبحاره بالقرب من جزيرة سيلايار الصغيرة الواقعة جنوب جزيرة سولاويزي الأكبر.

وأخبر الناجون فرق الإنقاذ أنهم كانوا ضمن مجموعة من 25 شخصا قبل أن تفصلهم رياح عاتية عن المجموعة.

"وسائل بدائية"

وقال مسؤول البحث والإنقاذ المحلي محمد عارف أنور، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه بعد غرق القارب أنقذ كل من الركاب نفسه باستخدام "أي معدات أو وسائل طفو بدائية وجدها".

وشرح أن الناجين قاموا بتجميع عبوات بلاستيكية وقطع من الفلين وربطوها بحبال، ثم تسلقوا فوقها.

وأوضح أن مجموعة من الصيادين المحليين أنقذت بعد ظهر أمس السبت الناجين الخمسة من غرق القارب، ثم أبلغوا السلطات طلبا للمساعدة.

وذكر مسؤول البحث أن الناجين بدوا منهكين وضعفاء بعد أن ظلوا يطفون لأيام دون طعام أو ماء كافٍ، لكنهم تمكنوا من البقاء على قيد الحياة بتناول عبوات من المعكرونة سريعة التحضير والبسكويت.

وأضاف أن 5 سفن كبيرة وطائرة استطلاع ومروحية لا تزال تبحث عن عشرات المفقودين، في حين أوضح رجال الإنقاذ أن السفينة سجلت 50 شخصا فقط على متنها، لكن التحقق كشف عن وجود 78 شخصا.

يُذكر أنه في يناير/كانون الثاني لقي 3 سياح إسبان حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة الساحل الشرقي لإندونيسيا. وأُدرج صبي يبلغ من العمر 10 سنوات في عداد المفقودين رسميا بعد أن أوقفت السلطات عمليات البحث.