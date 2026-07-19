"انتهاك لمعاهدة لوزان".. أنقرة تندد بإغلاق أثينا 8 مدارس للأقلية التركية

نددت تركيا بإغلاق السلطات اليونانية 8 مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية شمال شرق اليونان، ووصفت الخطوة بأنها انتهاك لأحكام معاهدة لوزان الموقعة عام 1923.

وذكر متحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي في منشور على منصة إكس، اليوم الأحد، أن الخطوة اليونانية جاءت بـ"ذريعة عدم كفاية عدد الطلاب"، مشيرا إلى أن عدد المدارس الابتدائية التابعة للأقلية التركية انخفض إلى 76 مدرسة بعد هذا القرار.

ولفت إلى أن فرض عراقيل جديدة أمام تسجيل طلاب الصف الأول في المدرسة الابتدائية الأولى للأقلية التركية بمدينة إسكجه، يشكل مثالا آخر على الممارسات الممنهجة الرامية إلى تقويض الحقوق التعليمية للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

ودعا كتشالي اليونان إلى "التصرف بما يتوافق مع التزاماتها بالمعاهدة المتعلقة بحقوق الأقليات وحقوق الإنسان الأساسية، بدلا من الامتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم الدولية وتوصيات المؤسسات الأوروبية الرئيسية التي رصدت انتهاكات لحقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية".

وشدد على أن تركيا ستواصل دعم نضال الأقلية التركية في تراقيا الغربية من أجل حقوقهم، وفق تعبيره.

وتُعد منطقة تراقيا الغربية في اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة. وتقول أنقرة إنهم يتعرضون عادة لسياسات التمييز، وهو اتهام تنفيه أثينا.

وتشير وكالة الأناضول التركية للأنباء إلى أن معاهدة لوزان للسلام الموقعة في 24 يوليو/تموز 1923 تتضمن أحكاما تعترف فعليا بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، إلا أن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، بحجة أن عبارة الأقلية التركية غير واردة في نص المعاهدة.

وتشكل الأقلية التركية في تراقيا الغربية أبرز مجموعة بين المجتمعات المسلمة في اليونان، إذ يعود وجود المسلمين في اليونان لعام 654م، وقد تعاظم خلال الحقبة العثمانية، ثم تقلص إثر الحروب اليونانية التركية (1919-1922) بعد عمليات تبادل السكان؛ حيث غادر اليونان نحو 450 ألف مسلم إلى تركيا.