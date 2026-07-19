الرئيس اللبناني يبدأ زيارة لواشنطن يلتقي خلالها ترمب

وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون -السبت- إلى واشنطن، في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترمب.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية في بيان بأن عون والسيدة اللبنانية الأولى نعمت عون وصلا إلى قاعدة أندروز الجوية العسكرية في واشنطن، في بداية زيارة رسمية بدعوة من ترمب.

ووفق الوكالة، فمن المقرر أن يبدأ عون لقاءاته الرسمية غدا (الأحد) باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أن يستقبله ترمب قبل ظهر الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض.

كما ستكون للرئيس عون -وفق الوكالة- سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس لبناني للولايات المتحدة منذ عام 2009، حين استقبل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما نظيره اللبناني ميشال سليمان.

وفي وقت سابق السبت، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون غادر بيروت برفقة عقيلته نعمت عون، متوجها إلى واشنطن.

وأوضحت الرئاسة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي ترمب، مشيرة إلى أن قمة لبنانية أمريكية ستُعقد في البيت الأبيض، دون تحديد موعدها.

وذكرت أن عون سيبحث مع مسؤولين أمريكيين الوضع في لبنان، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، إضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية التي يحتلها، وبسط سلطة الدولة على جميع المناطق.

وفي 8 يوليو/تموز الجاري، قال عون -وفق بيان للرئاسة حينئذ- إن زيارته لواشنطن تعكس الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان، ودعمها مسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي الزيارة مع تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم اتفاق "صيغة الإطار" الذي وقعته بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو/حزيران الماضي، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين لم تُحددا.

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ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، مما أسفر عن مقتل 4 آلاف و328 شخصا وإصابة 12 ألفا و227 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.