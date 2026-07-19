شهيدان بنيران الاحتلال في غزة ومسيرة استيطانية على حدود القطاع

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، جراء قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن جثماني فلسطينيين وصلا إلى المستشفى بعد قصف مدفعي استهدف تجمعا لمدنيين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وأضاف المصدر أن عددا من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، أصيبوا في غارة نفذتها مروحية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع عيدية غربي مدينة غزة.

وذكرت فرق الإسعاف والطوارئ أن فلسطينية أصيبت برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي خان يونس جنوب القطاع، أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق نار للجيش الإسرائيلي قرب مجمع حمد السكني شمالي المدينة، كما استهدف قصف مدفعي منطقة الشيخ ناصر ومحيط دوار بني سهيلا شرق خان يونس، دون الإبلاغ عن إصابات.

كما استهدفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل مدينة غزة بالقذائف والرصاص، في حين تعرضت المناطق الشرقية لمخيم جباليا لقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحية إسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1156 شهيدا، إضافة إلى 3703 مصابين، إلى جانب تسجيل 802 حالة انتشال شهداء.

مسيرة استيطانية

يعتزم مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، تنظيم مسيرة باتجاه الحدود مع قطاع غزة للمطالبة بإعادة إقامة مستوطنات داخل القطاع، بمشاركة وزراء وأعضاء في الكنيست.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المسيرة، التي تنظمها حركة "نحالا" الاستيطانية، ستنطلق من مفترق "ياد مردخاي" وصولا إلى "كيرم شالوم" في النقب الغربي، تحت شعاري "ضعوا ختما على الحدود – استقروا في غزة الآن" و"العودة إلى الوطن بعد 21 عاما".

وأضافت الصحيفة أن المشاركين سيتوجهون إلى الحدود مع غزة ضمن حملة تقودها الحركة للمطالبة بإعادة الاستيطان في القطاع الذي انسحبت منه إسرائيل عام 2005.

ومن المقرر أن يشارك في المسيرة وزراء، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، ووزير الشتات عميحاي شيكلي، ووزير التراث عميحاي إلياهو، إلى جانب عدد من أعضاء الكنيست.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة حركة "نحالا" دانييالا فايس قولها إن الفعالية تمثل بداية لسلسلة أنشطة تهدف إلى الدفع نحو إعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض منطقة عسكرية مغلقة في أجزاء من النقب الغربي المحاذية لقطاع غزة، اعتبارا من صباح الأحد وحتى صباح الاثنين، مشيرا إلى أن القرار يشمل مناطق قرب الحدود مع استثناء السكان والعاملين فيها، مع استمرار الجاهزية والانتشار العسكري في محيط القطاع.

ويتعارض الاستيطان في غزة مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.