3 شهداء في غزة.. وإسرائيل توسع نطاق سيطرتها شرقي دير البلح

استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب اثنان، اليوم السبت، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط دوار دولة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وقالت مصادر في مستشفيي الشفاء والمعمداني إن المستشفيين استقبلا جثامين 3 شهداء، ومصابَين عقب القصف. وأفاد شهود عيان بأن القصف استهدف مجموعة من المدنيين، مما أدى إلى استشهاد سالم توفيق أبو زور، وأحمد نمر أبو زور، وسالم توفيق المبيض، وإصابة اثنين آخرين.

ويأتي ذلك بعد استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين، بينهم طفلة، جراء سلسلة غارات واستهدافات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر أمس الجمعة في مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع، في استمرار للخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الخميس، عن استشهاد 1127 فلسطينيا وإصابة 3643 آخرين.

توسيع الخط الأصفر

وفي سياق متصل، توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافة، فجر السبت، عشرات الأمتار شرقي دير البلح، وسط قطاع غزة، تحت غطاء من القصف المدفعي، بحسب مصادر محلية وشهود عيان.

وأشارت المصادر إلى أن قوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال تقدمت الليلة الماضية في شارع كوسوفيم في منطقة أبوالعجين، وفي محيط منطقة وادي السلقا، والمنطقة الشرقية من أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح، تحت غطاء ناري كثيف.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أزاحت المكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يعرف بـ"الخط الأصفر" نحو الغرب بنحو 100 متر، ثم انسحبت من المنطقة.

ومع ساعات الصباح، أفادت المصادر بأن عشرات من العائلات فُوجئت بامتداد "الخط الأصفر" إلى ما بعد منازلها، مما أدى إلى إدخالها ضمن نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي.

و"الخط الأصفر" شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق القريبة منه، ويشمل نحو 70 بالمئة من مساحة القطاع.