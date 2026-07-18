10 قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا وكييف تقصف قاعدة النسر الجوية

أعلنت السلطات في أوكرانيا مقتل 10 أشخاص على الأقل أمس الجمعة، في حين أُصيب نحو 20 آخرين في سلسلة من الضربات الروسية.

وأعلن أولكسندر فيلاتوف -نائب رئيس بلدية أوديسا- مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بينهم طفلان، جراء سقوط صاروخ روسي على المدينة الأوكرانية.

وأوضح فيلاتوف -عبر تطبيق تلغرام- أن الهجوم الروسي ألحق أضرارا بمبانٍ سكنية ومركبات وبنى تحتية مدنية أخرى.

ومن جهتها، قالت أجهزة الطوارئ -عبر تلغرام- إن من بين القتلى "امرأة كانت تتنزه في حديقة برفقة أطفال لحظة وقوع الهجوم"، مضيفة أن "الأطفال نجوا ويتلقون المساعدة اللازمة".

وأفادت النيابة العامة في مدينة ميكولايف الأوكرانية الساحلية باستهداف طائرات مسيّرة روسية بنى تحتية مرفئية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإلحاق أضرار بـ3 سفن.

وفي منطقة خيرسون الجنوبية، قال حاكمها ياروسلاف تشانكو إن هجوما بالطائرات المسيرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

أما في مقاطعة خاركيف -الواقعة شمال شرقي أوكرانيا- فأعلنت السلطات المعنية مقتل شخص واحد وإصابة 8 آخرين -بينهم طفلان- في قصف روسي على ثاني أكبر مدينة في البلاد.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت 4 سفن شحن كانت تُفرغ حمولتها لصالح القوات الأوكرانية في ميناء ميكولايف.

كما أعلنت أنها استهدفت منشآت حيوية في أوديسا وتشورنومورسك بأوكرانيا، وبثت الوزارة مقاطع فيديو قالت إنها لاستهداف ورشات أوكرانية لتجميع المسيرات، ومخازن شحنات عسكرية ووقود، إضافة إلى قطاريْ شحن في دنيبروبتروفسك.

استهداف قاعدة روسية

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته قامت بتوجيه ضربات على قاعدة "النسر" الجوية الروسية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة لقاذفة إستراتيجية روسية من طراز "تي-95" داخل القاعدة، التي تبعد نحو 800 كيلومتر عن الحدود.

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وأشار زيلينسكي إلى أن القاذفة المستهدفة كانت تنفذ عمليات قصف بعيد المدى ضد أهداف في أوكرانيا، وقال إن جيش بلاد استهدف خزانات وقود وغاز في الأراضي التي تحتلها روسيا.

وأفادت أجهزة الإنقاذ الروسية -على منصة تلغرام- بمقتل رجل إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في منطقة بيلغورود الحدودية.

كما قُتل شخص آخر في هجوم أوكراني على مدينة غورليفكا الواقعة شرقي أوكرانيا والتي تحتلها روسيا، وفق ما قاله رئيس بلديتها إيفان بريخودكو.

كذلك، أعلن فلاديمير فاسيلينكو -وهو حاكم خيرسون المعين من قبل موسكو- مقتل شخصين جراء ضربة نفذتها طائرة مسيّرة أوكرانية على طريق سريع في المناطق المحتلة من المقاطعة بجنوب أوكرانيا.

وأمس الجمعة، أعلنت السلطات -التي عينتها موسكو في شبه جزيرة القرم– مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخر جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف شبه الجزيرة الواقعة على البحر الأسود، والتي ضمتها روسيا عام 2014.

استهداف ناقلة نفط بالبحر الأسود

ولم تقتصر عمليات الاستهداف على البر، بل امتدت إلى البحر أيضا؛ فقد أعلن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين تعرض ناقلة نفط مستأجرة لتحميل النفط -في محطة تابعة له قبالة الساحل الروسي على البحر الأسود- لهجوم بطائرتين مسيرتين أمس الجمعة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن السفينة -التي تحمل اسم "نورديك زينيث"- مستأجرة من قبل شركة إكسون موبيل، في حين لم يحدد اتحاد خط أنابيب بحر قزوين الطرف المسؤول عن الواقعة.

وشهد الأسبوع الماضي تصعيدا حادًّا في الهجمات التي تشنها كل من روسيا وأوكرانيا على السفن في البحر الأسود وبحر آزوف، مما ينذر بتشكل مرحلة جديدة ‌من الحرب، التي كانت تدور حتى الآن على الأرض وفي الأجواء.

وذكر الاتحاد -في بيان- أن حريقا اندلع على متن السفينة، قبل الإعلان عن إخماده في وقت لاحق. وأوضح البيان أن سفنا تابعة للاتحاد -كانت على مقربة من موقع الحادث- أجلت 13 من أفراد الطاقم، بينما اختار 9 آخرون البقاء على متن السفينة.