هل تراجع عمدة نيويورك عن تعهده الانتخابي باعتقال نتنياهو؟

قال عمدة نيويورك زهران ممداني -في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز– إن تنفيذ تعهده الانتخابي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، يخضع حاليا لنقاش مع الدائرة القانونية للمدينة.

وفي موقف يعكس حذرا قانونيا من جانب العمدة الذي بنى جزءا من حملته الانتخابية على وعود صريحة بالامتثال لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، أوضح ممداني أن المشاورات الجارية مع الدائرة القانونية تهدف إلى تحديد ما يمكن القيام به ضمن الإطار القانوني، مؤكدا أن تنفيذ هذا التعهد "سيكون في حدود ما يسمح به قانون المدينة".

غير أن إمكانية تنفيذ مذكرة اعتقال نتنياهو في نيويورك تواجه عقبات قانونية، نظرا إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بينها استخدام التجويع سلاح حرب، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعالا أخرى وصفتها المحكمة بأنها غير إنسانية.

نتنياهو مجرم حرب

وأكد ممداني أنه لا يزال يعتبر أن "مكان نتنياهو في لاهاي"، واصفا إياه بأنه "مجرم حرب"، وقال إن هذا الموقف يتبناه كثيرون بسبب ما وصفها بالآثار التي خلفتها جرائم نتنياهو خلال السنوات الماضية في فلسطين.

وذكّر بأنه تعهد في حملته الانتخابية وبعد فوزه بمنصب عمدة نيويورك باتخاذ خطوات لتنفيذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو، لكنه شدد على أنه ملزم بالعمل وفق القوانين السارية في نيويورك، رافضا اللجوء إلى "كتابة قوانين خاصة" لتحقيق ذلك التعهد.

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وفاز ممداني بانتخابات رئاسة بلدية نيويورك في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وتولى منصبه مطلع يناير/كانون الثاني 2026.

وفي سياق موقفه من الحرب على غزة، انتقد ممداني السياسة الأمريكية تجاه الملف الفلسطيني، معتبرا أن طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الحرب تمثل، حسب تعبيره، "إفلاسا سياسيا أضر بثقة المواطنين في الخطاب السياسي".

انتقاد الدعم الأمريكي

وقال ممداني إن هناك فجوة بين ما يعلنه بعض المسؤولين الأمريكيين وما يقولونه بشكل غير علني بشأن الحرب على غزة، مشيرا إلى أن عددا من السياسيين، وفق قوله، يقرون بأن ما يحدث يمثل "إبادة جماعية"، لكنهم لا يعلنون ذلك صراحة. وأكد أن الاعتراف بما يجري في غزة يمثل خطوة أساسية لاستعادة ثقة الناخبين الذين يشعرون بأن أصواتهم لا تُسمع.

من جهة أخرى، انتقد ممداني إنفاق مليارات الدولارات على الدعم العسكري لإسرائيل في وقت تواجه فيه شرائح من الأمريكيين صعوبات اقتصادية.

وبموجب مذكرة تفاهم موقعة عام 2016 بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتمتد حتى عام 2028، تقدم واشنطن مساعدات أمنية سنوية لإسرائيل بقيمة 3.3 مليارات دولار.

هجوم على ممداني

في المقابل، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قولهم إنه لا يعبأ بتهديدات عمدة نيويورك زهران ممداني باعتقاله، مؤكدين أنه سيزور نيويورك ويلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا لما هو مخطط له.

وفي السياق ذاته، هاجم المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم السبت، ممداني، متهما إياه بالفشل في إدارة مدينة نيويورك.

وكتب دانون -في منشور على منصة إكس- أن "ممداني، بدلا من التركيز على أداء مهامه بصفته رئيسا للبلدية والتصدي لموجة معاداة السامية المتزايدة في مدينته، يختار التحريض وصناعة العناوين عبر مهاجمة دولة إسرائيل".

وأكد دانون أن نتنياهو سيصل، كما هو مقرر، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمته أمامها في سبتمبر/أيلول المقبل.

ومنذ توقيع اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية، التي استمرت عامين في قطاع غزة، قتلت إسرائيل خلال الأشهر التسعة الماضية ما لا يقل عن 1122 فلسطينيا، وأصابت 3599 آخرين جراء القصف أو إطلاق النار، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.