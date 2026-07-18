مليونا برميل يوميا.. ما تفاصيل التفاهمات في واشنطن لتأهيل خط كركوك بانياس؟

وقّعت الحكومة السورية مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف شركات دولية، لتأهيل وإعادة إحياء خط نقل النفط الخام (كركوك – بانياس)، أمس الجمعة، في غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن. وقالت وزارة الطاقة السورية إن "أعمال إعادة التأهيل تستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدّر بنحو مليوني برميل من النفط الخام يوميا".

تأهيل خط نفط حديثة-بانياس

مذكرة التفاهم الأولى لـ"إعادة تأهيل وإحياء خط الأنابيب العراقية–السورية حديثة–بانياس" وقعها الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، ممثلا للحكومة السورية، والرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم ناصر، ممثلا للحكومة العراقية.

وتناولت مذكرة التفاهم الثانية وضع الأسس التنفيذية للمشروع، ووقعها قبلاوي مع ممثلين عن ائتلاف يضم شركات "شيفرون" Chevron و"يو سي سي هولدينغ" UCC Holding و"تي أي كابيتال" TI Capital للمباشرة بـ"إعداد الدراسات الفنية والمالية ووضع الأسس التنفيذية للمشروع، بما يشمل إعادة تأهيل خط الأنابيب والمنشآت المرافقة له وفق أعلى المعايير الفنية، تمهيداً لبدء التنفيذ وتعزيز الشراكات الدولية والاستثمارات النوعية في قطاع النفط والغاز".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، إن إحياء خط الأنابيب الحديثة – بانياس يمثل مشروعا إستراتيجيا يتجاوز نقل النفط نحو تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، معتبرا أن مذكرتي التفاهم "بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك وتعكسان رؤية تقوم على التكامل الإقليمي، وتطوير البنية التحتية".

ما هو خط حديثة-بانياس؟

يرتبط تاريخيا باسم خط نقل النفط من كركوك العراقية إلى بانياس السورية على البحر المتوسط، ويمتد على طول 800 كم، وبلغت قدرة ضخه 300 ألف برميل يوميا.

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بدأ الخط العمل عام 1952، وتوقف عام 1982 بسبب الخلاف بين بغداد ودمشق خلال الحرب العراقية الإيرانية، وأعيد تشغيله بصورة محدودة عام 2000، قبل أن يتعرض لأضرار خلال الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ويخرج من الخدمة.

خط أنابيب جديد

وفق الإعلان العراقي، يبدو أن المشروع الذي تم التوقيع بشأنه يختلف عن خط كركوك – بانياس التاريخي من حيث نقطة انطلاق النفط، إذ كان الخط القديم يبدأ من حقول كركوك شمالي العراق، ثم يمر بمحطة الضخ "كي 3" قرب حديثة، قبل أن يعبر الأراضي السورية إلى ميناء بانياس.

ويقول مراقبون إن المشروع الحالي، يستهدف نقل النفط المنتج في حقول البصرة جنوبي العراق إلى حديثة، ثم توجيهه نحو بانياس، ما يجعل مدينة حديثة نقطة التقاء بين المسار العراقي الجديد والجزء الغربي من خط التصدير التاريخي.

مشروع إستراتيجي

وقالت وزارة الطاقة السورية "إن المشروع يعد من أبرز مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في المنطقة"، مضيفة في بيان إن "أعمال إعادة التأهيل تستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدّر بنحو مليوني برميل من النفط الخام يوميا، بما يسهم في إعادة تفعيل أحد أهم ممرات نقل الطاقة الإقليمية، ويعزز موقع سوريا كمحور لعبور الطاقة باتجاه البحر الأبيض المتوسط".

وقال وزير الطاقة محمد البشير، إن "إعادة تأهيل خط كركوك – بانياس تمثل خطوة إستراتيجية لإعادة تشغيل أحد أهم خطوط نقل النفط في المنطقة، وتعزيز مكانة سوريا كممر إقليمي للطاقة يربط موارد المنطقة بالبحر المتوسط".

بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال العراقي–الأمريكي أسامة القريشي أن "العمل بإنشاء خط تصدير النفط عبر ميناء بانياس سيبدأ قريباً جداً"، مضيفا "أن عمليات تصدير النفط الخام العراقي عبر الموانئ السورية قائمة حالياً".

ترحيب أمريكي

ورحبت الخارجية الأمريكية في بيان "بنية الحكومتين العراقية والسورية المضي قدما في إعادة تأهيل وإصلاح خط أنابيب النفط الرابط بين العراق وسوريا"، مشيرة إلى أنه "مشروع بنية تحتية ذو أولوية وأهمية إستراتيجية على المستويين الثنائي والإقليمي".

وأشارت إلى أن واشنطن تقود تحالفا دوليا لتولي الجوانب الفنية والمالية للمشروع الذي ستكون له "قدرة نقل أولية تبلغ مليوني برميل من النفط الخام يوميا".

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، إن بلاده تعمل على برنامج للانتقال إلى مسارات بديلة لمضيق هرمز.

وأواخر الشهر الماضي، كشف نائب رئيس الشركة السورية للبترول لشؤون النقل والتخزين أحمد قبه جي، عن دخول ما بين 900 و1000 صهريج نفط عراقي إلى الأراضي السورية يوميا عبر معبري التنف واليعربية الحدوديين، وذلك تزامنا مع إعلان العراق عن خطة لرفع صادراته النفطية عبر سوريا إلى نحو 50 ألف برميل يوميا.