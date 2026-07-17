قوات التحالف تحبط هجوما بمسيّرات على القنصلية الأمريكية في أربيل

أحبطت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف في وقت متأخر من مساء الجمعة هجوما بأربع طائرات مسيّرة استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، فيما شهدت المدينة دوي انفجارات وتحليقا مكثفا للطائرات العسكرية في ظل استمرار عمليات التصدي للمسيرات التي تحاول استهداف مواقع أمريكية.

ونقلت مراسلة الجزيرة من أربيل ستير حكيم عن مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية اعترضت الطائرات المسيّرة وأسقطتها قبل وصولها إلى أهدافها، مشيرة إلى أن الطيران واصل التحليق فوق المدينة تحسبا لأي هجمات جديدة تستهدف القنصلية الأمريكية أو مواقع قوات التحالف في مطار أربيل.

وقالت المصادر إن 7 طائرات مسيّرة أخرى حاولت فجر الجمعة استهداف المواقع نفسها، إلا أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراضها، مؤكدة أن معظم هذه الهجمات لا تسفر عن خسائر بشرية بسبب نجاح عمليات التصدي.

وكانت أربيل تعرضت مرارا في الأشهر الماضية لهجمات بالمسيّرات، قالت فصائل مسلحة عراقية إنها كانت تستهدف مصالح أمريكية وإسرائيلية.

هجوم على السليمانية

وفي تطور متصل، تعرض مستودع للذخيرة في محافظة السليمانية بكردستان العراق لهجوم لم تتضح طبيعته بعد، وسط تضارب بشأن ما إذا نفذ بصاروخ أم بطائرة مسيّرة، فيما أسفر الانفجار عن إصابة شخصين وفق حصيلة أولية.

وأدى الهجوم إلى انفجارات متتالية داخل مستودع نتيجة اشتعال الذخائر المخزنة، ما دفع السلطات الأمنية إلى إخلاء محيط الموقع، وإرسال فرق الإسعاف والقوات الأمنية، مع مطالبة السكان بالابتعاد حتى استكمال عمليات التأمين.

وشهدت السليمانية كذلك هجمات استهدفت 4 مواقع تابعة لحزب "كادحي كردستان" المعارض، إضافة إلى موقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وأسفرت – بحسب المعلومات المتداولة – عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين.

في المقابل، أكدت مصادر في أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية أنها لا تعتزم تنفيذ أي تحرك عسكري انطلاقا من الأراضي العراقية، وهو ما يتوافق مع موقف حكومة إقليم كردستان العراق التي تؤكد رفض استخدام أراضي الإقليم لشن هجمات ضد إيران أو أي من دول الجوار.

إعلان

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتبادل الهجمات في المنطقة، بينما تواصل السلطات العراقية متابعة ملابسات الهجمات الأخيرة وتحديد الجهات المسؤولة عنها.