مجتبى خامنئي: لا قيمة لتوقيع ترمب وسنلقن واشنطن دروسا لن تنساها

توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة – التي وصفها بـ"الشيطان الأكبر"- بتلقينها دروسا لن تنساها، مؤكدا أن انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم أثبت أنه لا قيمة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

جاء ذلك في رسالة جديدة لمجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنيا منذ مقتل والده المرشد السابق في مستهل الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وقال خامنئي إن "العدو الأمريكي يسعى لإشعال الحروب وعليه العلم أن شعبنا وجبهة المقاومة سيلقنانه دروسا لن ينساها"، مشيرا إلى أن نقض ما أسماه "الشيطان الأكبر" المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترمب.

وأوضح أن " التنمر والنزعة الشمولية والوحشية تشكل أجزاء لا تنفصل عن النهج الأمريكي"، مضيفا أن "شجاعة مقاتلينا وغيرة أبناء الجنوب الإيراني أظهرت خلال الأيام الأخيرة نماذج دروس سيتلقاها العدو الأمريكي".

وبين خامنئي أن "انتهاك الشيطان الأكبر للعهود وثيقة دامغة أخرى على كذب أمريكا وعدم إمكانية الثقة بها"، مشددا على أهمية الإصرار على وحدة الكلمة واتحاد الشعب والمسؤولين في جميع الساحات.

وأكد أن "الوحدة الداخلية هي ضمان عزة إيران واستقلالها لا سيما في مواجهة العدو الأمريكي المجرم والمخادع"، لافتا إلى صون الوحدة وتجنب الفرقة والخلافات السياسية واجب على الجميع في إيران.

وتابع "يجب ألا يتلقى العدو منا أي علامة ضعف ومتى حافظنا على الوحدة والتماسك سيضطر إلى التراجع والهزيمة"، مؤكدا أن "دور المسؤولين والمخلصين للثورة في تماسك البلاد ووحدتها أكثر أهمية وحساسية".

وتأتي رسالة المرشد الإيراني في وقت تصاعدت حدة الضربات الأمريكية على إيران لليوم السابق على التوالي، فيما ترد طهران بهجمات على الكويت والبحرين وقطر والأردن تقول إنها تستهدف قواعد أمريكية.