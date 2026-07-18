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عاجل | القيادة المركزية الأمريكية: مقتل عسكريين أمريكيين أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أمس لهجمات شنتها إيران
Published On 18/7/2026|
آخر تحديث: 20:23 (توقيت مكة)
القيادة المركزية الأمريكية:
- مقتل عسكريين أمريكيين أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أمس لهجمات شنتها إيران
- عسكري أمريكي واحد لا يزال في عداد المفقودين في الأردن
- إجلاء 4 عسكريين أمريكيين إلى مستشفيات أردنية وغادروا المستشفى لاحقا
- أفراد آخرون أصيبوا إصابات طفيفة إثر الهجوم الإيراني في الأردن وعادوا إلى أداء مهامهم
المصدر: الجزيرة