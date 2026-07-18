توقيف 119 شخصا في تركيا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 119 شخصاً يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، خلال عمليات أمنية متزامنة نُفذت في 30 ولاية، بينها إسطنبول وأنقرة وأضنة، في إطار حملة تستهدف أنشطة التنظيم وهياكله التمويلية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العمليات نُفذت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة، استناداً إلى معلومات استخباراتية بشأن تورط المشتبه بهم في أنشطة مرتبطة بالتنظيم.

وأضافت أن التحقيقات أظهرت قيام عدد من الموقوفين بالترويج لتنظيم الدولة عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يُشتبه في قيام آخرين بتأمين موارد مالية للتنظيم من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت غطاء الأعمال الإغاثية.

وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن ضبطت خلال المداهمات وثائق تنظيمية ومواد رقمية، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات مع الموقوفين، مؤكدة استمرار العمليات الأمنية لملاحقة أنشطة التنظيم ومصادر تمويله.

يأتي ذلك بعد أسابيع من مقتل شخص يُشتبه بانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة جنوبي أنقرة أواخر يونيو/حزيران الماضي، أعقبته حملة أمنية أفضت إلى توقيف 209 أشخاص يُشتبه بارتباطهم بالتنظيم ومجموعات من اليسار المتشدد، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية.