افتتاح "ناس تكس" بمشاركة 20 دولة.. والشرع: النسيج سفير الاقتصاد السوري

افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس 2026" في العاصمة دمشق، بحضور مستثمرين في قطاع الصناعات النسيجية، مؤكدا دور النسيج التاريخي والاقتصادي في سوريا.

وقال الرئيس الشرع في كلمة له خلال حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات، إن "صناعة النسيج تحكي شطرا من قصة تاريخنا، فقد كانت مرآة ذوق لأهل الشام، تعلموا منها الدقة في العمل والصبر والعطاء"، مضيفا أن "صنعة القماش في الشام كانت سفيرة حية لأصقاع الأرض، وعليها بُني الاقتصاد وازدهرت التجارة، وشُيدت الطرق وسُميت باسمها، وقصدها الركبان".

وأشار الرئيس الشرع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن هذا المعرض يشكل "محطة خير وبركة على شعب سوريا، ونقطة انطلاق خلاقة في معركتنا مع الفقر والعوز، وإعادة الإعمار، وتأمين آلاف فرص العمل والوظائف لأبناء شعبنا".

"نسج اللوحة السورية"

وشدد الرئيس على أن سوريا تسعى اليوم إلى "نسج قصتها بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والدبلوماسية المتوازنة والاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي، لتعود سوريا كما كانت مصدر الإبداع، ومصدرة الكفاءات، ومحضن أهل الدراية والأيدي الماهرة".

ولفت الرئيس الشرع إلى ثنائية الحدة واللين التي تميزت بها "السياسة السورية"، قائلا: "اشتهرت سوريا أيضا بصناعة السيوف الدمشقية الحادة، إلى جانب الملامس الناعمة من الحرير والأقمشة، فبين الحدة واللين تكمن السياسة السورية المتطبعة بأكثر ما اشتهرت به، فأعطت كل ذي حق حقه".

"أكثر تجمع متكامل في المنطقة"

من جهته، اعتبر مؤسس معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس" فادي المحميد، أن المعرض "أكثر تجمع متكامل للصناعات النسيجية في المنطقة، ليكون منصة تلتقي فيها الصناعة بالاستثمار".

وأضاف خلال كلمة الافتتاح: "يعد قطاع النسيج في سوريا أحد أهم محركات النمو وتوفير فرص العمل، وإن سوريا تمضي نحو مرحلة جديدة عنوانها العمل والإنتاج والشراكات"، وفق "سانا".

"رسالة بعودة سوريا"

وقال وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، إن "ناس تكس" يمثل "أكثر من مجرد معرض متخصص، فهو رسالة ثقة بعودة سوريا إلى موقعها الطبيعي كمركز للإنتاج والصناعة والتجارة في المنطقة".

وأشار الوزير الشعار إلى أن رؤية الوزارة تقوم على "بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وتنافسية، وإزالة العقبات أمام الإنتاج، وتحديث الصناعة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الصادرات، بما يجعل عبارة ـ صنع في سوريا ـ عنوانا للجودة والتميز".

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ويمتد معرض "ناس تكس 2026" بين 18 و21 يوليو/ تموز الجاري، ويشهد مشاركة أكثر من 300 شركة تمثل أكثر من 20 دولة، بحسب "سانا".