الجيش الأمريكي ينهي ليلة سابعة من الضربات ضد إيران ويعلن إصابة 13 من جنوده

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) -فجر اليوم السبت- انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على محافظة هرمزغان.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية، إضافة إلى مخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية، باستخدام طائرات مقاتلة ومسيّرات وسفنا حربية وأصولا عسكرية أخرى.

وكانت القيادة المركزية قد ذكرت -في بيان على منصة "إكس"- أنها شنت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة السابعة على التوالي، بهدف زيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، وذلك بتوجيه من القائد العام.

ومن جانبها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن إحصاءات وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين المصابين في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا منذ الاثنين الماضي.

على الجانب الإيراني، نقلت وكالة تسنيم سماع دويّ انفجارات في مدينة بندر عباس وقرب مدينة جاسك بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران، في حين أفادت وكالة فارس بأن "العدو الأمريكي" قام بقصف 3 جسور وأنفاق في المنطقة ذاتها.

وقالت السلطات في محافظة هرمزغان الإيرانية إن "العدو الأمريكي" استهدف منطقة في جزيرة هرمز جنوبي البلاد، وأعلنت إغلاق عدد من المحاور والطرق في المحافظة، في أعقاب الهجمات الأمريكية التي استهدفت بنى تحتية للمواصلات.

وفي هذا الصدد، أوضحت وكالة تسنيم أن الطريق بين بندر عباس ورودان قد تضرر بسبب هجوم أمريكي استهدف جسرين في محافظة هرمزغان، بينما صرح مسؤول في المحافظة لوكالة إيسنا بأن الجهات المعنية تعمل حاليا على ترميم البنى التحتية للمواصلات في المنطقة.

دويّ انفجارات في إيران

وتواصلت الهجمات الأمريكية على مناطق مختلفة في وسط وجنوب إيران، إذ أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية دوي 5 انفجارات في مدينة يزد الواقعة وسط البلاد.

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وأكد مسؤول في محافظة يزد أن 5 مقذوفات معادية أصابت مناطق خارج المدينة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي جنوب إيران، ذكرت وكالة تسنيم سماع دوي انفجارين إثر هجوم أمريكي استهدف مناطق في مدينتيْ لار وداراب بمحافظة فارس جنوبي إيران.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن حاكم منطقة بوشهر، فقد استهدف الجيش الأمريكي مدينة جغادك بالمحافظة الواقعة جنوبي إيران.

وفي هذا السياق، أكد الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية نجحت في إسقاط مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" في أجواء محافظة بوشهر.

وأعلن التلفزيون الإيراني دوي انفجارين في مدينة بندر عباس، إلى جانب انفجارات أخرى في كل من مدينة سيريك وجزيرة قشم جنوبي البلاد.

أما في غرب إيران، فقالت وكالة مهر إن الأصوات التي سُمعت في محافظة لرستان ناجمة عن إطلاق صواريخ باتجاه أهداف للعدو، وليس عن هجمات أمريكية على مناطق إيرانية.

ونقلت الوكالة ذاتها عن مسؤول في محافظة خوزستان الإيرانية وقوع هجمات صاروخية أمريكية على مناطق قرب مدينة أهواز شمال غربي إيران.

استهداف دول عربية

على صعيد الضربات الإيرانية في المنطقة، أفادت وكالة الأنباء الكويتية بسماع دوي صفارات الإنذار للمرة الثالثة في البلاد، وذلك بالتزامن مع تأكيد الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية "تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيّرة معادية".

وأشار الجيش إلى أن "أصوات الانفجارات -إن سُمعت- فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وكان الجيش الإيراني قد أعلن أن قواته استهدفت بالمسيّرات "منشآت للجيش الأمريكي" في قاعدتيْ العديري وعلي السالم، إلى جانب عدد من الجسور داخل الكويت.

واستهدفت إيران بمسيّرات آرش الانتحارية ما قالت إنها "مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي في الكويت"، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوبي إيران.

وقال مراسل الجزيرة إن الكويت تعرضت -يوم أمس الجمعة- لهجمات عدة بصواريخ باليستية، موضحا أن الاستهداف شمل منشآت حيوية في البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش الكويتي إصابة عدد من منتسبي القوات البرية أثناء تنفيذ مهامهم، مؤكدا أن حالتهم الصحية مستقرة حاليا.

كما كشف الجيش أن هجمات الأمس أدت إلى استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وفي هذا الشأن، قالت قوة الإطفاء العام بالكويت إن فرقها تمكنت -صباح الجمعة- من السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين جنوب البلاد.

من جانبها، دعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية المواطنين إلى "ترشيد استهلاك الكهرباء في هذه المرحلة الاستثنائية".

وفي السعودية، أطلق الدفاع ‌المدني السعودي إنذارين مبكرين لمدينتيْ الخرج ⁠وينبع "تحسبا لخطر محتمل"، قبل أن يعلن أن الخطر زال عن ‌المدينتين ⁠دون ذكر تفاصيل إضافية.

وبدوره، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي -في هذا السياق- قوله إن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية.

أما في البحرين، فقالت وزارة الداخلية البحرينية إنها أطلقت صفارات الإنذار مجددا، مطالبةً المواطنين والمقيمين بالتوجه إلى أقرب مكان آمن.

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وأعلن الحرس الثوري تدمير مستودع زوارق مسيرة أمريكية ومركز رئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين تستخدمه واشنطن لتحديد أهدافها بالصواريخ، على حد تعبيره.

وشمل الاستهداف الإيراني دولة قطر، حيث سُمع دوي انفجارات في سماء العاصمة الدوحة. وبدورها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية في بيان "إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض"، مؤكدة أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة.

وفي الأردن، أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالطائرات المسيرة "منشآت تابعة للجيش الأمريكي" في قاعدة الأزرق، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأردني إسقاط 3 صواريخ إيرانية قال إنها كانت تستهدف أراضي المملكة.

وفي سوريا، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم استهدف مركز عمليات أمريكيا في منطقة التنف، إلا أن مصدرا عسكريا سورياً نفى تعرض قاعدة التنف لأي استهداف أو قصف، مؤكدا عدم وجود قوات أمريكية فيها.

انفجار ناقلتيْ نفط

وفي سياق متصل، قال ‌التلفزيون الإيراني -نقلا عن بيان ⁠للحرس الثوري- إن ناقلتيْ نفط انفجرتا واشتعلت النيران فيهما ‌بعد ⁠مرورهما عبر طريق ملغوم جنوب ⁠مضيق هرمز.

وأكد الحرس الثوري -في بيانه- أن مضيق هرمز أصبح "شديد الخطورة ومغلقا بالكامل بسبب اعتداءات الجيش الأمريكي"، مشددا على أنه في ظل استمرار الاعتداءات الأمريكية "لا يمكن تصدير الأسمدة ولا أي قطرة من النفط والغاز من المنطقة".

وأوضح البيان أنه يتوجب على السفن "الامتناع عن دخول المسار المزروع بالألغام في مضيق هرمز حفاظا على استثماراتها وأرواح طواقمها".

وفي المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية ما ورد -في بيان- الحرس الثوري، مؤكدة أن ادعاء انفجار ناقلتيْ نفط في مضيق هرمز بعد الاصطدام بألغام "عارٍ عن الصحة".

استهداف الجسور والبنى التحتية

ويأتي هذا التصعيد بعدما أعلنت واشنطن -الثلاثاء الماضي- استئناف الحصار البحري للموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وبدء شن ضربات على مواقع داخل إيران التي شهدت بدورها غارات أمريكية عنيفة استهدفت جسورا ومطارا وبنى تحتية في البلاد.

وتعليقا على عمليات الاستهداف الأمريكية لجسور وبنى تحتية في إيران، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن أمريكا ارتكبت "جريمة حرب صارخة باستهدافها جسورا في بلادنا وقتْلها 8 إيرانيين أبرياء".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد أعلنت -أمس الجمعة- مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في هجوم أمريكي على جسريْ كهورستان وغريوه بمحافظة هرمزغان، في حين أُصيب شخصان جراء ضربة أمريكية على محطة تفرع سكك الحديد في بندر عباس جنوبي إيران.

ومن جهته، توعد الحرس الثوري -في بيان- أنه في حال ضربت أمريكا جسورا وبنى تحتية لإيران، فسيدمر "الأصول الصناعية وتقنية المعلومات في شركات بالمنطقة للأمريكيين حصص فيها".